Шмыгаль: Децентрализация была и остается актуальной — Finance.ua
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Шмыгаль: Децентрализация была и остается актуальной

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Шмыгаль: Децентрализация была и остается актуальной
Шмыгаль: Децентрализация была и остается актуальной
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что реформа децентрализации была и остается актуальной для Украины.
«Децентрализация была и остается актуальной. Полномасштабная война внесла свои коррективы в тактику, но не изменила стратегию. Это реформа для будущего, для многих поколений украинцев», — написал Шмыгаль в телеграм-канале.
По его мнению, состоятельность громад будет определять темпы и качество восстановления.
«Мы ожидаем от громад умения создавать реалистические проекты и претворять их в жизнь, умения работать с международными партнерами и брать то, что они предлагают, умения приумножать человеческий капитал. Если громада будет привлекательна для людей — у нее есть будущее», — заявил премьер.
Кроме того, важным аспектом, по словам Шмыгаля, является поддержка громадами бизнеса.
«Приоритет: местные программы развития малых и средних предприятий, максимальная дерегуляция, помощь в подготовке и переподготовке квалифицированных кадров, продвижение местных продуктов для выхода на новые рынки сбыта», — добавил он.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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