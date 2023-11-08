Шмыгаль: Децентрализация была и остается актуальной — Finance.ua

Шмыгаль: Децентрализация была и остается актуальной Сегодня 08:31

Шмыгаль: Децентрализация была и остается актуальной

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что реформа децентрализации была и остается актуальной для Украины.

«Децентрализация была и остается актуальной. Полномасштабная война внесла свои коррективы в тактику, но не изменила стратегию. Это реформа для будущего, для многих поколений украинцев», — написал Шмыгаль в телеграм-канале.

По его мнению, состоятельность громад будет определять темпы и качество восстановления.

«Мы ожидаем от громад умения создавать реалистические проекты и претворять их в жизнь, умения работать с международными партнерами и брать то, что они предлагают, умения приумножать человеческий капитал. Если громада будет привлекательна для людей — у нее есть будущее», — заявил премьер.

Кроме того, важным аспектом, по словам Шмыгаля, является поддержка громадами бизнеса.

«Приоритет: местные программы развития малых и средних предприятий, максимальная дерегуляция, помощь в подготовке и переподготовке квалифицированных кадров, продвижение местных продуктов для выхода на новые рынки сбыта», — добавил он.

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