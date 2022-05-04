Шмыгаль анонсировал запуск платформы по сбору средств для Украины — Finance.ua
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Шмыгаль анонсировал запуск платформы по сбору средств для Украины

Сегодня 11:17Казна и Политика
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Шмыгаль анонсировал запуск платформы по сбору средств для УкраиныШмыгаль анонсировал запуск платформы по сбору средств для Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск платформы по сбору средств по всему миру в поддержку Украины.
Об этом он заявил на заседании правительства.
«Это платформа для сбора средств в поддержку Украины в рамках глобального проекта United24, инициированного президентом Владимиром Зеленским. Каждый человек в мире может сделать пожертвование и помочь Украине бороться за нашу свободу. Мы хотим объединить мир вокруг поддержки нашего государства, простых людей, благотворительные фонды, международные компании, лидеров мнений по всему миру», — сказал премьер.
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Он отметил, что создать такую платформу необходимо, чтобы продемонстрировать максимальную прозрачность и открытость использования собранных средств.
Шмыгаль уточнил, что процесс сбора средств будет максимально понятным. При этом Национальный банк будет ежедневно отчитываться о сборе средств, а все министерства будут предоставлять общественности свои отчеты о том, на что именно были направлены средства.
«Компания Deloitte в Украине — часть международной сети Deloitte — будет проверять отчетность министерств и гарантировать прозрачность работы платформы», — заверил Шмыгаль.
Глава правительства подчеркнул, что средства, собранные на платформе, планируют направить на три цели:
  • первая: оборона и разминирование;
  • вторая: гуманитарная и медицинская помощь, а также помощь детям;
  • третье: восстановление Украины, восстановление объектов критической инфраструктуры, дорог, школ, больниц, восстановление связи, водоснабжения и т.д.
Также, по словам главы правительства, будущий план по восстановлению Украины будет иметь два уровня — региональный и параметрический.
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«Региональный — это когда страны-партнеры или города-побратимы или корпорации помогают в восстановлении конкретного украинского города или региона. Например, Дания согласилась помогать в восстановлении Николаева, итальянское Бергамо — в восстановлении Бучи. Параметрический подход — это программа Национального совета по восстановлению, которая нарабатывает параметры восстановления и трансформации каждого сектора экономики. Это новые подходы и политики, современные и европейские. Цель — не просто отстроить разрушенное, а построить современное, европейское, цивилизованное, развитое государство», — сказал он.

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По материалам: Корреспондент.net
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