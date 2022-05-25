Шмыгаль анонсировал строительство железнодорожных европутей в Украине — Finance.ua

Шмыгаль анонсировал строительство железнодорожных европутей в Украине

Сегодня 17:03 — Казна и Политика

Шмыгаль анонсировал строительство железнодорожных европутей в Украине

Чтобы соединить украинскую железную дорогу с европейской, Украина приступит к этапному строительству европейских путей.

Об этом сообщил во время заседания правительства Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины.

По его словам, сначала это будет соединение крупных узлов и крупных городов, а дальше постепенное расширение по всей стране.

Идея строительства еврокопутей между украинскими городами начала активно продвигаться с 2017 года. В марте 2021 года сообщалось о совместных планах Украины и Южной Кореи в этом направлении.

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Напомним, что на Укрзализныце используются пути шириной 1520 мм. В большинстве стран Европейского Союза — пути 1435 мм. Поэтому есть существенные ограничения по пересечению государственной границы железнодорожным транспортом.

Это делает невозможным увеличение грузооборота между Украиной и ЕС в условиях блокады россией морских портов Украины.

Также, по словам Шмыгаля, Украина активизировала открытие и новых пунктов пропуска. В ближайшее время будут открыты два таких пункта на западной границе.

«Перед Мининфраструктуры, Госпогранслужбой и таможней стоит задача в ближайшие полгода создать пункты пропуска там, где уже подведены автомобильные дороги, или там, где можно оперативно такие дороги подвести», — сказал Денис Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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