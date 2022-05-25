Шмыгаль анонсировал строительство железнодорожных европутей в Украине — Finance.ua

Напомним, что на Укрзализныце используются пути шириной 1520 мм. В большинстве стран Европейского Союза — пути 1435 мм. Поэтому есть существенные ограничения по пересечению государственной границы железнодорожным транспортом.
Это делает невозможным увеличение грузооборота между Украиной и ЕС в условиях блокады россией морских портов Украины.
Также, по словам Шмыгаля, Украина активизировала открытие и новых пунктов пропуска. В ближайшее время будут открыты два таких пункта на западной границе.
«Перед Мининфраструктуры, Госпогранслужбой и таможней стоит задача в ближайшие полгода создать пункты пропуска там, где уже подведены автомобильные дороги, или там, где можно оперативно такие дороги подвести», — сказал Денис Шмыгаль.