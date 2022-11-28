Шмигаль рассказал, что будет с зарплатами и пенсиями украинцев в 2023 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Шмигаль рассказал, что будет с зарплатами и пенсиями украинцев в 2023 году

Казна и Политика
52
Премьер-министр Украины констатировал, что государства-партнеры продолжают оказывать нам мощную финансовую помощь.
Это поможет бюджету нашей страны покрыть социальные выплаты в следующем году.
Президент Европарламента написала, что орган принял решение о предоставлении нашему государству финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро. Глава правительства отметил, как это поможет Украине в следующем году.
Как государства-союзники финансируют соцвыплаты
Денис Шмигаль сказал, что надежными партнерами Украины являются Канада и страны Евросоюза. Благодаря этим государствам в украинском бюджете будут деньги на социальные выплаты, в том числе зарплаты и пенсии. Важно, что, кроме ЕС, Украине выделили помощь США — 4,5 миллиарда долларов на социальные программы.
В общем, от американских партнеров в этом году мы уже получили миллиарды долларов прямой бюджетной поддержки. Эти средства помогают нам укрепить экономику и обеспечить предоставление основных государственных услуг, отметил он.
Читайте также
Также следует упомянуть о правительстве Канады, которое в 2023 году выпустит пятилетние облигации Ukraine sovereignty bonds. Они помогут Украине профинансировать первоочередные расходы, в том числе социальные.
Напомним, что при принятии решения о предоставлении Украине 18 миллиардов евро помощи — эту инициативу поддержала также Венгрия, часто обвиняемая в пророссийской позиции. Американское издание Reuters отмечает, что в рамках пакета поддержки именно Будапешт предоставит нашему государству 187 миллионов евро.
Заметим, что поддержка Венгрией такого решения достаточно неожиданна, ведь недавно стало известно о том, что Будапешт начинает сотрудничать с Тегераном. Он, в свою очередь, поставляет hоссии вооружения и всячески поддерживает войну против Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.