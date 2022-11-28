Шмигаль рассказал, что будет с зарплатами и пенсиями украинцев в 2023 году — Finance.ua

Шмигаль рассказал, что будет с зарплатами и пенсиями украинцев в 2023 году Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Премьер-министр Украины констатировал, что государства-партнеры продолжают оказывать нам мощную финансовую помощь.

Это поможет бюджету нашей страны покрыть социальные выплаты в следующем году.

Президент Европарламента написала, что орган принял решение о предоставлении нашему государству финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро. Глава правительства отметил, как это поможет Украине в следующем году.

Как государства-союзники финансируют соцвыплаты

Денис Шмигаль сказал, что надежными партнерами Украины являются Канада и страны Евросоюза. Благодаря этим государствам в украинском бюджете будут деньги на социальные выплаты, в том числе зарплаты и пенсии. Важно, что, кроме ЕС, Украине выделили помощь США — 4,5 миллиарда долларов на социальные программы.

В общем, от американских партнеров в этом году мы уже получили миллиарды долларов прямой бюджетной поддержки. Эти средства помогают нам укрепить экономику и обеспечить предоставление основных государственных услуг, отметил он.

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Также следует упомянуть о правительстве Канады, которое в 2023 году выпустит пятилетние облигации Ukraine sovereignty bonds. Они помогут Украине профинансировать первоочередные расходы, в том числе социальные.

Напомним, что при принятии решения о предоставлении Украине 18 миллиардов евро помощи — эту инициативу поддержала также Венгрия, часто обвиняемая в пророссийской позиции. Американское издание Reuters отмечает, что в рамках пакета поддержки именно Будапешт предоставит нашему государству 187 миллионов евро.

Заметим, что поддержка Венгрией такого решения достаточно неожиданна, ведь недавно стало известно о том, что Будапешт начинает сотрудничать с Тегераном. Он, в свою очередь, поставляет hоссии вооружения и всячески поддерживает войну против Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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