Киевсовет сократил капитальные расходы на 7 миллиардов — Finance.ua
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Киевсовет сократил капитальные расходы на 7 миллиардов

Казна и Политика
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Киевсовет на заседании в четверг, 24 ноября, уменьшил финансирование Программы экономического и социального развития города Киева на 2022 год на 7,13 млрд грн. Капитальные расходы уменьшены для наполнения резервного фонда бюджета города.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.
В частности, изменения касаются уменьшения расходов на строительство и капитальный ремонт городских объектов, внесенных в Программу. Также учтен перераспределение средств между объектами с учетом приоритетности, уточненной стоимости и сроков их реализации.
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«Поскольку финансирование капитальных расходов в условиях военного положения не является первоочередным, выполнение работ на некоторых объектах было приостановлено. Поэтому условно высвободившиеся средства также направляются в бюджет города Киева для финансирования направлений и мероприятий в условиях военного положения», — отмечается в сообщении.
В целом по Программе экономического и социального развития города Киева на 2021−2023 годы в текущем году сокращены капитальные расходы на общую сумму 7,13 млрд. грн.
По материалам:
Finance.ua
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