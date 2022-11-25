Киевсовет сократил капитальные расходы на 7 миллиардов — Finance.ua

Киевсовет сократил капитальные расходы на 7 миллиардов Сегодня 13:30 — Казна и Политика

Киевсовет на заседании в четверг, 24 ноября, уменьшил финансирование Программы экономического и социального развития города Киева на 2022 год на 7,13 млрд грн. Капитальные расходы уменьшены для наполнения резервного фонда бюджета города.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

В частности, изменения касаются уменьшения расходов на строительство и капитальный ремонт городских объектов, внесенных в Программу. Также учтен перераспределение средств между объектами с учетом приоритетности, уточненной стоимости и сроков их реализации.

«Поскольку финансирование капитальных расходов в условиях военного положения не является первоочередным, выполнение работ на некоторых объектах было приостановлено. Поэтому условно высвободившиеся средства также направляются в бюджет города Киева для финансирования направлений и мероприятий в условиях военного положения», — отмечается в сообщении.

В целом по Программе экономического и социального развития города Киева на 2021−2023 годы в текущем году сокращены капитальные расходы на общую сумму 7,13 млрд. грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.