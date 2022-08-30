Школьные принадлежности: сколько стоит собрать ребенка в школу (инфографика) — Finance.ua

Школьные принадлежности: сколько стоит собрать ребенка в школу (инфографика) Сегодня 08:07 — Личные финансы

Школьные принадлежности: сколько стоит собрать ребенка в школу (инфографика)

Средние расходы родителей на школьные принадлежности в этом сезоне выросли на 12% по сравнению с прошлым годом, до 990 грн. Об этом свидетельствуют расчеты онлайн-ритейлера Rozetka.

«Сейчас в категории школьных товаров наибольшим спросом пользуются дневники. В августе 2022 года их продажи заметно увеличились по сравнению с предыдущими месяцами. Активно продаются в большом количестве рюкзаки и ранцы, но следует понимать, что эти товары популярны не только перед началом учебного сезона и покупают их не только в школу», ― уточняет директор по маркетингу Rozetka Евгений Образок, слова которого приведены в пресс-релизе.

По данным онлайн-ритейлера, меньше всего стоят линейки, альбомы для рисования и пластилин (от 9 грн), школьные пеналы (от 19 грн). Цена наборов ручек, тетрадей, карандашей, фломастеров, а также клея варьируется от 50 до 70 грн. Нынешняя стоимость школьных рюкзаков — от 140 грн.

В августе этого года на сайте онлайн-ритейлера среди школьных товаров больше вырос спрос на:

дневники школьные;

линейки;



обложки для тетрадей и учебников;



пеналы;

ручки и фломастеры;



тетради;



школьные рюкзаки и ранцы;



цветные карандаши;



пластилин;



альбомы для рисования.



«В целом на нынешнюю продажу школьных товаров повлияло то, что из-за войны многие школьники сейчас находятся с родителями в других странах. Поскольку некоторые из них пока еще не планируют возвращаться в украинские школы, то и не готовятся к новому учебному году в Украине, а покупают школьное принадлежности за границей», — сообщил Образок.

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