Школьные принадлежности: сколько стоит собрать ребенка в школу (инфографика) — Finance.ua
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Школьные принадлежности: сколько стоит собрать ребенка в школу (инфографика)

Личные финансы
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Школьные принадлежности: сколько стоит собрать ребенка в школу (инфографика)
Школьные принадлежности: сколько стоит собрать ребенка в школу (инфографика)
Средние расходы родителей на школьные принадлежности в этом сезоне выросли на 12% по сравнению с прошлым годом, до 990 грн. Об этом свидетельствуют расчеты онлайн-ритейлера Rozetka.
«Сейчас в категории школьных товаров наибольшим спросом пользуются дневники. В августе 2022 года их продажи заметно увеличились по сравнению с предыдущими месяцами. Активно продаются в большом количестве рюкзаки и ранцы, но следует понимать, что эти товары популярны не только перед началом учебного сезона и покупают их не только в школу», ― уточняет директор по маркетингу Rozetka Евгений Образок, слова которого приведены в пресс-релизе.
По данным онлайн-ритейлера, меньше всего стоят линейки, альбомы для рисования и пластилин (от 9 грн), школьные пеналы (от 19 грн). Цена наборов ручек, тетрадей, карандашей, фломастеров, а также клея варьируется от 50 до 70 грн. Нынешняя стоимость школьных рюкзаков — от 140 грн.
В августе этого года на сайте онлайн-ритейлера среди школьных товаров больше вырос спрос на:
  • дневники школьные;
  • линейки;
  • обложки для тетрадей и учебников;
  • пеналы;
  • ручки и фломастеры;
  • тетради;
  • школьные рюкзаки и ранцы;
  • цветные карандаши;
  • пластилин;
  • альбомы для рисования.
Школьные принадлежности: сколько стоит собрать ребенка в школу (инфографика)
«В целом на нынешнюю продажу школьных товаров повлияло то, что из-за войны многие школьники сейчас находятся с родителями в других странах. Поскольку некоторые из них пока еще не планируют возвращаться в украинские школы, то и не готовятся к новому учебному году в Украине, а покупают школьное принадлежности за границей», — сообщил Образок.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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