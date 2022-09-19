Шинный завод "Росава" выставили на аукцион — Finance.ua
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Шинный завод "Росава" выставили на аукцион

Фондовый рынок
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Шинный завод «Росава», расположенный в Белой Церкви, имущество, земельные участки и принадлежащие предприятию акции теплоцентрали «уйдут с молотка».
Об этом сообщают «Комментарии» со ссылкой на информацию «Prozorro.Продажи».
Продажа имущества единственного в Украине производителя шин — частного акционерного общества «Росава» состоится в рамках открытого в 2018 году дела о банкротстве. В этом же году промышленное предприятие по решению Хозяйственного суда в Киевской области признали банкротом. Аукцион запланирован на следующей неделе, в среду, 28 сентября. Предложения от участников торгов будут принимать до 27 сентября.
Среди имущества шинного завода «Росава» на аукцион выставлены следующие позиции:
  • имущество, транспорт, оборудование, сооружения и 46 нежилых зданий завода в Белой Церкви общей площадью более 333 тысяч квадратных метров; ·
  • три земельных участка в Белой Церкви на улице Леваневского, 83 общей площадью более 72 гектара; ·
  • движимое и недвижимое имущество, переданное в залог или ипотеку обеспеченного кредитора «Базис Траст», а также имущество банкрота, не переданное в залог или ипотеку третьим лицам;
  • права требования ЧАО «Росава» к ООО «Премиори» возмещения более 62,6 миллионов гривен задолженности;
  • именные акции АО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль» в количестве почти 435,5 тысячи номинальной стоимостью свыше 2,5 миллионов гривен.
Начальная стоимость лота при проведении первого аукциона по продаже имущества завода «Росава» составляет более 1,2 миллиарда гривен.
Шаг аукциона отмечен в один процент. Первый аукцион будет проведен без возможности снижения первоначальной стоимости. Купленное на аукционе имущество передадут покупателю после полной уплаты предложенной им цены. Начальная стоимость, а также предложенная участником аукциона в ходе торгов стоимость лота определяются без учета НДС.
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