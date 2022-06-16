Shiba Inu возглавил рейтинг самых проблемных криптовалют — Finance.ua

Shiba Inu возглавил рейтинг самых проблемных криптовалют

Сегодня 23:09 — Финтех и Карты

Shiba Inu возглавил рейтинг самых проблемных криптовалют

Как показали данные исследования Los Muertos , большинство инвесторов в США хотят «избавиться» от криптовалют Shiba Inu (SHIB). Пользователи ищут разные методы продаж и готовы отдать SHIB почти даром.

«Это исследование помогает понять, какие криптовалюты и в каких штатах Америки хотят продать больше, Shiba Inu является самым популярным запросом для торгов в интернете. Будет интересно узнать, отразятся ли такие запросы на будущих ценах», — рассказали в исследовании.

На момент написания новости, по данным CoinMarketCap, стоимость SHIB составляет $0.7 972, а ее рыночный капитал — $4 миллиарда. Стоимость Shiba Inu снизилась более чем на 25% за последние 7 дней, удерживая лидирующие позиции на медвежьем рынке.

Инвесторам SHIB остается ожидать улучшения ситуации на рынке или продавать криптовалюту. Ведь, как спрогнозировал соучредитель криптовалюты Dogecoin Билли Маркус, медвежий рынок будет длиться в ближайшие 4 года.

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