Shiba Inu возглавил рейтинг самых проблемных криптовалют — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Shiba Inu возглавил рейтинг самых проблемных криптовалют

Сегодня 23:09Финтех и Карты
9
Shiba Inu возглавил рейтинг самых проблемных криптовалютShiba Inu возглавил рейтинг самых проблемных криптовалют
Как показали данные исследования Los Muertos, большинство инвесторов в США хотят «избавиться» от криптовалют Shiba Inu (SHIB). Пользователи ищут разные методы продаж и готовы отдать SHIB почти даром.
«Это исследование помогает понять, какие криптовалюты и в каких штатах Америки хотят продать больше, Shiba Inu является самым популярным запросом для торгов в интернете. Будет интересно узнать, отразятся ли такие запросы на будущих ценах», — рассказали в исследовании.

Litecoin: старт, наши дни, перспективы

На момент написания новости, по данным CoinMarketCap, стоимость SHIB составляет $0.7 972, а ее рыночный капитал — $4 миллиарда. Стоимость Shiba Inu снизилась более чем на 25% за последние 7 дней, удерживая лидирующие позиции на медвежьем рынке.
Shiba Inu возглавил рейтинг самых проблемных криптовалют
Инвесторам SHIB остается ожидать улучшения ситуации на рынке или продавать криптовалюту. Ведь, как спрогнозировал соучредитель криптовалюты Dogecoin Билли Маркус, медвежий рынок будет длиться в ближайшие 4 года.
Кстати, на CoinSmart вы можете легко покупать, продавать и узнавать главные новости о крипторынках прямо со своего ПК или смартфона. А по промокоду GETCRYPTO еще и получите скидку в размере 20$ в BTC на первый депозит.

Получить скидку от CoinSmart

По материалам: noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.