ПРОМО SHIB и DOGE падают, в то время как XYZ вырывается вперед — какая монета-мем возглавит движение к 2025 году? Сегодня 14:10 — Криптовалюта

SHIB и DOGE падают, в то время как XYZ вырывается вперед — какая монета-мем возглавит движение к 2025 году?

Shiba Inu и Dogecoin, некогда доминировавшие на сцене мем-монет, сейчас теряют позиции. В их тени набирает обороты новый игрок под названием XYZ. Эта новая монета привлекает внимание своим неожиданным ростом. Большой вопрос в том, сможет ли XYZ занять лидирующие позиции в мире мем-монет, когда мы вступим в 2025 год.

XYZVerse задает новый тренд, может ли это быть следующей монетой-мемом 50X?

Шумиха вокруг XYZVerse — это реальность. Будучи первым в истории мемом-токеном для всех видов спорта, он привлекает как спортивных фанатов, так и криптоэнтузиастов, создавая уникальный кроссовер, который набирает серьезную популярность. Благодаря активной предпродаже и активному сообществу некоторые инвесторы уже предвкушают большие потенциальные прибыли.

Больше, чем просто монета-мем

В отличие от большинства монет-мемов, которые следуют за трендами без особого смысла, XYZVerse задает новую тенденцию. Она сочетает в себе высокоэнергетический мир спорта и вирусную природу культуры мемов. И это работает. Предварительная продажа проходит быстро, и ранние покупатели приобретают токены по цене, которая, по мнению некоторых, может быть ниже их будущей стоимости.

Сейчас XYZVerse все еще находится на стадии предпродажи, но спрос на нее высок. Цена уже выросла с 0,0001 доллара на первой стадии до 0,003333 доллара на 12-й стадии, при этом уже собрано более 70% от 15 миллионов долларов. Инвесторы, пришедшие раньше, получили значительную скидку, а с учетом конечной целевой цены предпродажи в $0,1 эти цифры заставляют людей обратить на себя внимание.

Бычье настроение в отношении $XYZ

XYZVerse уже представлена на CoinMarketCap , где сообщество продемонстрировало бычий настрой по отношению к этой монете: 95% проголосовавших ожидают роста $XYZ.

На XYZ также обратили внимание авторитетные криптовалютные авторитеты. DanjoCapitalMaster , у которого почти 800 000 подписчиков, недавно выразил свою поддержку проекту, назвав XYZVerse «лунной возможностью». Конечно, в криптовалюте ничто не гарантировано, но волнение неоспоримо.

Помимо шумихи, XYZVerse имеет структурированную модель токеномики, нацеленную на долгосрочную устойчивость. Доля ликвидности в 15% выделена для создания прочного фундамента рынка. Для поощрения сообщества с помощью воздушных десантов и бонусов команда выделила 10% от общего объема предложения. Кроме того, большой кусок в 17,13% предназначен для дефляционных ожогов, которые могут сократить предложение и стимулировать спрос на $XYZ со временем.

Проект, управляемый сообществом, с большими планами

Отличительной чертой XYZVerse является то, как он вовлекает свое сообщество. Недавно команда запустила программу Ambassador Program, которая дает пользователям возможность заработать бесплатные токены, поддерживая проект. И это только начало — уже ведутся переговоры с крупными спортивными знаменитостями, которые помогут повысить узнаваемость проекта. Объединяя традиционных спортивных фанатов и быстро развивающееся криптовалютное пространство, XYZVerse создает нечто иное — нечто, имеющее развлекательную ценность и реальную вовлеченность.

Может ли XYZVerse стать следующей большой монетой-мемом?

Быстро растущая предпродажа, сильное сообщество и амбициозная дорожная карта — все это говорит о том, что XYZVerse — проект с серьезным потенциалом. Хотя криптовалютный рынок всегда непредсказуем, многие инвесторы видят в этом возможность для раннего участия в чем-то большом. Предпродажа не будет длиться вечно, поэтому, если вы заинтересованы, сейчас самое время присмотреться к проекту.

Shiba Inu: Больше, чем мемкоин? Изучение его потенциала

Криптовалюта Shiba Inu (SHIB) появилась в августе 2020 года как шутливый поворот к Dogecoin. В отличие от Dogecoin, SHIB работает на блокчейне Ethereum. Это позволяет ей легко взаимодействовать с другими проектами в экосистеме Ethereum. Анонимный создатель по имени Риоши запустил SHIB с огромным запасом в один квадриллион токенов. Половина этих токенов была отправлена Виталику Бутерину, сооснователю Ethereum. Бутерин пожертвовал значительную часть в фонд помощи пострадавшим от индийского ковида и сжег 40% всего запаса. Эти действия привлекли внимание и повысили популярность SHIB.

Связь SHIB с Ethereum означает, что он может предложить больше, чем просто мемы. У нее есть своя децентрализованная биржа ShibaSwap, где люди могут торговать токенами. Кроме того, в будущем планируется создать платформу для неигровых токенов (NFT) и систему принятия решений, управляемую сообществом. Эти функции могут дать SHIB больше возможностей для использования и повышения ценности. На рынке, который ценит полезность, рост SHIB заслуживает внимания. Хотя Dogecoin остается популярным, технология SHIB может предложить больше возможностей. Поскольку мир криптовалют меняется, SHIB может стать монетой, за которой стоит следить.

Dogecoin: от интернет-шутки до криптовалюты

Dogecoin появился в 2013 году как легкомысленная альтернатива биткоину. Используя популярный мем про сиба-ину в качестве логотипа, его создали Билли Маркус и Джексон Палмер в качестве шутки. Но шутка быстро превратилась в глобальный феномен. В отличие от биткоина, запасы которого ограничены, Dogecoin существует в изобилии. Каждую минуту добывается 10 000 новых монет, и максимального запаса не существует. Такое изобилие призвано сделать монету доступной и недорогой.

В 2021 году стоимость Dogecoin резко возросла. Он вошел в десятку лучших криптовалют, достигнув рыночной стоимости более 50 миллиардов долларов. Этот всплеск был вызван шумихой в социальных сетях и поддержкой со стороны таких деятелей, как Элон Маск. Сообщество монеты быстро росло, демонстрируя силу влияния онлайн-сообществ на рынки. Некоторые считают Dogecoin забавным и дружелюбным вариантом вхождения в криптовалюту, но другие сомневаются в его долгосрочном потенциале из-за неограниченного предложения. На нынешнем рынке, где многие криптовалюты сталкиваются с волатильностью, Dogecoin остается популярным. Его сообщество энтузиастов и высокопоставленные сторонники держат его в центре внимания. Сохранит ли он свою стоимость, неизвестно, но его влияние на криптовалютный мир неоспоримо.

Вывод

SHIB и DOGE сохраняют свою ценность, но слияние спортивного мема и амбициозное видение XYZ позволяет ему лидировать среди мемкоинов на бычьем рынке в 2025 году.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) вы можете найти здесь:

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