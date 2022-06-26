Шевченко обсудил работу НБУ во время войны с главой центробанка Франции — Finance.ua
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Шевченко обсудил работу НБУ во время войны с главой центробанка Франции

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Председатель Национального банка Кирилл Шевченко обсудил работу НБУ во время войны с председателем центробанка Франции, председателем Совета директоров Банка международных расчетов (BIS) Франсуа Вильруа де Гало.
Об этом Шевченко написал в Фейсбуке.
«Сейчас нахожусь в Базеле на Ежегодном общем собрании влиятельной финансовой организации — Банка международных расчетов (BIS) — ключевой ячейки международного сообщества центробанков. День начался с общения с Франсуа Вильруа де Гало, председателем Совета директоров BIS, председателем центробанка Франции. Поблагодарил, что с первых дней войны мы находимся на постоянной связи. Проговорили многие вопросы о работе НБУ в условиях войны», — сообщил Шевченко.
По его мнению, совместные решения в финансовой сфере — «это лишь одна составляющая вклада в будущую победу. Другое ее необходимое условие — это уменьшение роли россии в международных организациях и на международной финансовой арене».
Глава НБУ подчеркнул, что украинская сторона ценит решение BIS в ответ на обращение Нацбанка приостановить участие центрального банка рф во всех заседаниях, услугах и мероприятиях BIS и «надеется на полное прекращение его членства».
«Обратился к господину де Гало как председателю Совета директоров Банка международных расчетов с просьбой содействовать рассмотрению запроса Национального банка Украины о членстве в BIS во время следующего раунда принятия новых участников», — добавил Шевченко.
По его словам, Украина не поставила на паузу «наши стремления по реформированию финансового сектора».
«Сегодня мы постепенно наращиваем нашу деятельность в рамках проектов по технической помощи. Во время встречи господин де Гало подтвердил, что центробанк Франции готов существенно расширить техническую помощь Национальному банку», — подытожил Шевченко.

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По материалам:
Укрінформ
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