​Шесть судов с продовольствием отправились из Украины в Испанию, Италию, Турцию и Китай — Finance.ua
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​Шесть судов с продовольствием отправились из Украины в Испанию, Италию, Турцию и Китай

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Из украинских портов вышли шесть судов с продовольствием, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ), пишет ukragroconsult.com.
«СКЦ сообщает, что шесть судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 212 580 т зерна и других продуктов питания в рамках черноморской „зерновой инициативы“», — говорится в сообщении.
В ООН уточнили, что суда Arcturus (69 080 т пшеницы) и Gulmar (16 300 т пшеницы, 17 350 т кукурузы и 8350 т ячменя) направляются в Испанию. Сухогрузы Akson Sara (30 700 т кукурузы) и Fulmar S (4400 т подсолнечного шрота и 3400 т рапсового шрота) отправились в Италию.
Кроме того, судно Tomahawk перевозит в Китай 60 000 т подсолнечного шрота, а судно Esence доставит 3000 т пшеницы в Турцию.
«По состоянию на 19 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 3 886 995 т. Всего на сегодняшний день было разрешено движение 365 судов: 196 — на прибытие в украинские порты и 169 — на выход из них», — отметили в ООН.
Напомним, 22 июля в Стамбуле при участии ООН, Украины, Турции и россии состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов — «Черноморск», «Одесса» и «Южный».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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