Шесть судов доставят кукурузу и горох из Украины в Турцию, КНР, Великобританию, Ливан и Нидерланды — Finance.ua

Шесть судов доставят кукурузу и горох из Украины в Турцию, КНР, Великобританию, Ливан и Нидерланды Сегодня 19:45 — Аграрный рынок

Шесть судов из 86 тысяч тонн продовольствия на борту оставили в среду украинские порты, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

Об этом сообщает СКЦ.

«19 октября украинские порты покинули шесть судов, они перевозят в общей сложности 85 800 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы», — говорится в сообщении СКЦ.

Сухогруз Calvina (33 000 тонн кукурузы) направился в Роттердам, Almirante Storni перевезет в Китай 21 000 тонн подсолнечного шрота, сухогруз Daytona H — 10 700 тонн кукурузы в Ливан, а Densa Defne — 6. Еще два судна — Kubrosli Y (11 000 тонн гороха) и Kemal Kuru (3 000 тонн семян подсолнечника) — отправились в Турцию.

«По состоянию на 19 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортируемый из трех украинских портов, составляет 7 946 165 тонн. Всего было разрешено движение 730 судов — 370 на прибытие в украинские порты и 360 на выход из них», — отмечается в сообщении.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.