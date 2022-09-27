Схемы незаконного возмещения НДС: в одной из западных областей обнаружено более 380 млн грн рисковых сумм — Finance.ua

Схемы незаконного возмещения НДС: в одной из западных областей обнаружено более 380 млн грн рисковых сумм Сегодня 17:23 — Криминал

Схемы незаконного возмещения НДС: в одной из западных областей обнаружено более 380 млн грн рисковых сумм

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины выявили предпосылки к причинению вреда экономической безопасности Украины от финансово-хозяйственной деятельности ряда субъектов хозяйствования.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Аналитики БЭБ установили, что в начале 2022 года двумя СХД заявлено более 26,5 млн грн бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость по товарным остаткам, импортированным в течение 2021-2022 гг. заявили более 360 млн грн в бюджетное возмещение НДС в одной из западных областей Украины.

К примеру, одна из указанных компаний, которая ведет деятельность в сфере торговли, в том числе и табачными изделиями, заявила к возмещению более 144 млн грн.

В то же время, по имеющейся информации, упомянутые предприятия не проводили операций по экспорту и/или реализации товарных остатков, что может свидетельствовать об их фактическом отсутствии.

С целью минимизации и устранения угроз экономической безопасности Украины от деятельности упомянутых предприятий и повышения эффективности принятия управленческих решений по сомнительному возмещению НДС сотрудники БЭБ направили соответствующие рекомендации Государственной налоговой службе Украины и областному Главному управлению ГНС и предложили провести проверку достоверности начисления сумм бюджетного возмещения налога стоимость обществам.

Предложено также исследовать наличие у последних товарных остатков в складских помещениях и законность их происхождения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.