Схемы незаконного возмещения НДС: в одной из западных областей обнаружено более 380 млн грн рисковых сумм — Finance.ua
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Схемы незаконного возмещения НДС: в одной из западных областей обнаружено более 380 млн грн рисковых сумм

Криминал
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Схемы незаконного возмещения НДС: в одной из западных областей обнаружено более 380 млн грн рисковых сумм
Схемы незаконного возмещения НДС: в одной из западных областей обнаружено более 380 млн грн рисковых сумм
Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины выявили предпосылки к причинению вреда экономической безопасности Украины от финансово-хозяйственной деятельности ряда субъектов хозяйствования.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Аналитики БЭБ установили, что в начале 2022 года двумя СХД заявлено более 26,5 млн грн бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость по товарным остаткам, импортированным в течение 2021-2022 гг. заявили более 360 млн грн в бюджетное возмещение НДС в одной из западных областей Украины.
К примеру, одна из указанных компаний, которая ведет деятельность в сфере торговли, в том числе и табачными изделиями, заявила к возмещению более 144 млн грн.
В то же время, по имеющейся информации, упомянутые предприятия не проводили операций по экспорту и/или реализации товарных остатков, что может свидетельствовать об их фактическом отсутствии.
С целью минимизации и устранения угроз экономической безопасности Украины от деятельности упомянутых предприятий и повышения эффективности принятия управленческих решений по сомнительному возмещению НДС сотрудники БЭБ направили соответствующие рекомендации Государственной налоговой службе Украины и областному Главному управлению ГНС и предложили провести проверку достоверности начисления сумм бюджетного возмещения налога стоимость обществам.
Предложено также исследовать наличие у последних товарных остатков в складских помещениях и законность их происхождения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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