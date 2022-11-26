Shell пересмотрит свои инвестиции в британские проекты после повышения налога на «сверхдоходы» — Finance.ua
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Shell пересмотрит свои инвестиции в британские проекты после повышения налога на «сверхдоходы»

Фондовый рынок
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Shell пересмотрит свои инвестиции в британские проекты после повышения налога на «сверхдоходы»
Shell пересмотрит свои инвестиции в британские проекты после повышения налога на «сверхдоходы»
Нефтегазовый гигант Shell Plc. проведет переоценку запланированных инвестиций в проекты в Великобритании после того, как новое правительство повысило налог на сверхприбыли.
Об этом заявил глава британского подразделения Shell Дэвид Банч, пишет Bloomberg.
«Нам придется переоценить каждый проект в каждом частном случае. Когда растут налоги, остается меньше имеющейся прибыли, которую можно реинвестировать», — заявил Банч во время мероприятия Федерации британской промышленности в Бирмингеме.
Новый министр финансов Британии Джереми Хант объявил о повышении налога на сверхприбыль нефтяных компаний с 25% до 35%. Действие налога продлено до 2028 года.
При этом правительство теперь будет также взимать налог в размере 45% сверхприбылей производителей возобновляемого, ядерного и биотоплива.
По словам главы Shell, британское правительство не предусмотрело механизм корректировки ставки налога в случае изменения рыночных цен на нефть и газ, добавив, что этот механизм помог бы компаниям лучше планировать инвестиции.
Shell объявила о плане капитальных расходов в Великобритании на сумму около $30 млрд в начале года. Компания собирается инвестировать в новые нефтегазовые проекты, а также в строительство оффшорных ветряных электростанций и производство водородного топлива.
Shell в прошлом месяце сообщила, что в III квартале ее налог на сверхдоходы в Великобритании был нулевым, поскольку компания инвестировала большую часть прибыли в страну. Ожидается, что она станет платить его со следующего года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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