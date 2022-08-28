Shell Energy выплатит почти $600 000 за завышение цен на газ и электроэнергию тысячам потребителей — Finance.ua

Shell Energy выплатит почти $600 000 за завышение цен на газ и электроэнергию тысячам потребителей Сегодня 04:38 — Энергетика

Shell Energy выплатит почти $600 000 за завышение цен на газ и электроэнергию тысячам потребителей

Компания Shell Energy должна заплатить более 500 000 фунтов стерлингов (около $592 000) после завышения цены за газ и электроэнергию тысячам клиентов, поскольку более трех лет назад было введено ограничение цен на энергию.

Об этом пишет Bloomberg

По сообщению регулирующего органа Британии (Ofgem), компания будет вынуждена вернуть 106 000 фунтов стерлингов (свыше $125 000) 11 275 домохозяйствам, которым были завышены цены с января 2019 года.

Она также выплатит дополнительные 30 970 фунтов (почти $37 000) в виде репутационных выплат пострадавшим клиентам и внесет 400 000 фунтов (более $473 000) в фонд поддержки, которым управляет регулятор.

Shell самостоятельно сообщила об этой ситуации Ofgem после того, как обнаружила ее в марте 2022 года.

Это не первая проблема Shell Energy с ценовыми ограничениями. В период с января по март 2019 года 12 000 домохозяйств переплатили за энергию более чем 100 000 фунтов ($118 000).

Тогда компания согласилась заплатить 390 тысяч фунтов стерлингов ($462 тысяч), чтобы компенсировать проблемы. Поскольку Shell Energy сама сообщила о проблеме и устранила ее, Ofgem заявил, что не будет делать «официальные принудительные действия в этом случае».

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