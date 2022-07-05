Сейчас дефолт Украине не грозит — Милованов — Finance.ua
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Сейчас дефолт Украине не грозит — Милованов

Казна и Политика
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В непосредственной перспективе дефолт Украине не угрожает, но вопрос может возникнуть при условии прекращения финансирования нашего государства со стороны международного сообщества.
Об этом в комментарии Укринформу на полях проходящей в швейцарском городе Лугано Конференции по восстановлению Украины сказал советник Офиса Президента, член консультативного совета Нацсовета по восстановлению, президент Киевской школы экономики, экс-министр развития экономики Тимофей Милованов.
«Пока что нет. Но, конечно, если финансирование прекратится, то будет угрожать», — сказал Милованов, отвечая на вопрос, угрожает ли Украине дефолт.
По подсчетам эксперта, Украина нуждается в около пяти миллиардах долларов ежемесячно для покрытия дефицита бюджета. Международные партнеры пообещали около 30 миллиардов долларов помощи, но фактически предоставили 7 млрд. Он надеется, что поступление помощи не прекратится.
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«Но постоянно нужно показывать, что они дают меньше, чем обещали, вести разговор с уважением, вежливо, но четко и твердо, о том, сколько финансирования обещано, сколько пришло, сколько нужно», — отметил Милованов.
Он объяснил, что обещают — политики, а найти эти деньги потом должны исполнительные власти стран. Иногда здесь возникает конфликт.
Собеседник агентства также сообщил, что больше средств предоставил МВФ. Он назвал важным разговор о том, какую долю от этих денег должны составлять займы, какую — гранты.
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«Украине важно, чтобы это были гранты. Даже когда займы предоставляются надолго, то через 15 лет, когда нужно будет отдавать, будут очень большие риски, что к власти придет популистское правительство, как происходило в некоторых других странах, и начнется дискуссия: „а давайте дефолтнем и со всеми поссоримся“, или мы из бюджета будем платить и уменьшим расходы на социалку, образование, больницы, что приведет к поддержке регрессивных политиков, радикальных», — говорит Милованов.
На вопрос о процентах, под которые предоставляют кредиты, Милованов подтвердил, что они низкие, «до одного процента», поэтому «в краткосрочном периоде рисков нет».
Говоря о своих ожиданиях от конференции, он сказал, что надеется на то, что у всех, в идеале, будет «взрослее» понимание, что война идет каждый день, что это не какая-то далекая абстракция, это не изолированная война какой-то страны, а большая война в центре Европы, касающаяся всех.
По материалам:
Укрінформ
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