Северная Корея впервые с начала пандемии COVID-19 откроет границы для туризма Сегодня 18:08

Северная Корея впервые почти за пять лет собирается открыть свою страну для массового туризма. Страна разрешит въезд иностранцам после того, как закрыла свои границы в начале пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Bloomberg

Как заявили два крупных туроператора, они получили уведомления от своих партнеров в КНДР о том, что возобновление путешествий начнется в декабре 2024 года. Компания KTG Tours также опубликовала в социальных сетях сообщения, что посетители смогут уехать в Самджион с этой зимы.

Северокорейский режим начал ослаблять ограничения на границе около года назад, но не открылся для туристических групп. Они, в свою очередь, были источником наличных денег для государства с мизерными валютными резервами.

«Эти туристы предоставляли средства, которые помогали стране совершать транзакции за рубежом, в то время как она остается отрезанной от международного банкинга», — говорится в сообщении.

Сотрудничество диктаторов КНДР и россии

Стоит отметить, что КНДР является дружественной к российскому режиму диктатора путина страной. Так, Северная Корея и россия возобновили соглашение, заключенное в эпоху холодной войны, когда путин и Ким Чен Ын встретились в Пхеньяне весной и согласились предоставить военную помощь, если они подвергнутся нападению.

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