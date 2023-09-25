Северная Корея разрешила въезд иностранцам впервые с 2020 года — Finance.ua
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Северная Корея разрешила въезд иностранцам впервые с 2020 года

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Северная Корея впервые позволит въезд в страну иностранцам с момента закрытия границ в начале пандемии Covid-19 в начале 2020 года, открыв источник дохода, когда-то снабжавший страну твердой валютой.
Об этом сообщает Bloomberg.
Северная Корея объявила о том, что с понедельника иностранцам будет разрешен въезд в страну. Однако они должны будут пройти двухдневный карантин.
При этом издание отмечает, что в государственных средствах массовой информации Северной Кореи не было сообщений об этом шаге.
Режим Ким Чен Ына постепенно ослабляет введенные почти четыре года назад пограничные ограничения, позволив в июле посещение страны высокопоставленными делегациями из Китая и россии, а в августе отправив коммерческие самолеты в Пекин и Владивосток для возвращения дипломатов, студентов и рабочих, оказавшихся за границей из-за пограничных ограничений.
Туристы из таких стран, как Китай, ранее являлись важным источником иностранной валюты для Северной Кореи, испытывающей нехватку средств. Эти туристы помогали КНДР совершать операции за границей, в то время как она остается отрезанной от международных банков.
Решение Кима о закрытии границ затормозило ту небольшую торговлю, которую могло вести находящееся под жесткими санкциями государство. Это привело к сокращению экономики, которая, по оценкам Банка Кореи в Сеуле, стала меньше, чем когда Ким пришел к власти более десяти лет назад.
По материалам:
РБК-Україна
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