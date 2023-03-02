«СЕТАМ» продало имущества на 20 миллиардов (инфографика) — Finance.ua
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«СЕТАМ» продало имущества на 20 миллиардов (инфографика)

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Государственным предприятием «СЕТАМ» (Министерства юстиции) на электронном аукционе OpenMarket было реализовано имущества на общую сумму более 20 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении ГП.

Успешные аукционы

Начиная с 2014 года, было проведено более 78 тысяч успешных аукционов. Благодаря конкуренции на торгах продавцы дополнительно получили более 2 млрд грн. Средний рост цены по реализованным лотам — 11,5%.
База пользователей аукциона является одной из самых больших в Украине. На сегодняшний день это более 96 тысяч участников, и каждый день добавляются новые.
Больше всего лотов (66,9% от общей численности) на онлайн-аукционах было продано от Государственной исполнительной службы и частных исполнителей.
«СЕТАМ» продало имущества на 20 миллиардов (инфографика)
По материалам:
Finance.ua
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