«СЕТАМ» продало имущества на 20 миллиардов (инфографика) — Finance.ua

«СЕТАМ» продало имущества на 20 миллиардов (инфографика)
Государственным предприятием «СЕТАМ» (Министерства юстиции) на электронном аукционе OpenMarket было реализовано имущества на общую сумму более 20 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении ГП.
Успешные аукционы
Начиная с 2014 года, было проведено более 78 тысяч успешных аукционов. Благодаря конкуренции на торгах продавцы дополнительно получили более 2 млрд грн. Средний рост цены по реализованным лотам — 11,5%.
База пользователей аукциона является одной из самых больших в Украине. На сегодняшний день это более 96 тысяч участников, и каждый день добавляются новые.
Больше всего лотов (66,9% от общей численности) на онлайн-аукционах было продано от Государственной исполнительной службы и частных исполнителей.
Поделиться новостью