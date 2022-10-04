СЕТАМ продал арестованный теплоход «Mamba B» за 14,8 млн грн — Finance.ua

СЕТАМ продал арестованный теплоход «Mamba B» за 14,8 млн грн Сегодня 15:46 — Казна и Политика

СЕТАМ продал арестованный теплоход «Mamba B» за 14,8 млн грн

Государственное предприятие «СЕТАМ» (Министерства юстиции) на электронной площадке OpenMarket продало сухогрузный теплоход «Mamba B» 1998 года постройки. Цена продажи составила 14 890 377 грн.

Судно было арестовано и выставлено на продажу частным исполнителем.

Характеристики судна

Длина: 99,90 м;

Обмерная длина: 93,8 м;

Ширина: 19,5м;

Высота борта до верхней палубы: 8,5м.



Победителем аукциона стало ООО «Логотрейдгрупп», у которого 10 рабочих дней для того, чтобы рассчитаться за лот. В случае, если победитель не рассчитается в срок, он потеряет гарантийный взнос и право стать владельцем перейдет к другому участнику, предложившему второе по сумме предложение.

«Продажа теплохода дополнит флот уже реализуемых судов на OpenMarket. Такой кейс еще раз доказывает, что мы умеем хорошо реализовывать подобные активы. Поэтому если у вас есть судно и желание его продать, приглашаем воспользоваться услугами нашего аукциона», — сообщил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.

Ход торгов можно найти по ссылке: setam.net.ua/auction/514571

Отмечается, что аукцион OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) — это эффективное средство реализации и приобретения имущества через интернет. Онлайн-аукцион работает по всей территории Украины с 2014 года. За это время общая сумма продаж на OpenMarket достигла 19 млрд грн.

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