СЕТАМ продает завод по производству растворимого кофе и кофейных изделий в Одесской области — Finance.ua

СЕТАМ продает завод по производству растворимого кофе и кофейных изделий в Одесской области Сегодня 17:23 — Фондовый рынок

СЕТАМ продает завод по производству растворимого кофе и кофейных изделий в Одесской области

Выставлен на аукцион OpenMarket — завод по производству растворимого кофе и кофейных изделий, расположенный в городе Черноморск Одесской области.

Об этом пишет Система торгов арестованным имуществом.

Объект реализуется в рамках исполнительного производства.

В состав объекта входят:

− восьмиэтажное производственное здание (буква «Б») с навесами (буква «б», «б1»), общей площадью 7 665,5 кв. м; - здание насосной станции (буква «В») с подвальным этажом, площадью 76,1 кв. м;

− ограждение, ворота, градирня, резервуар для воды, артезианская скважина, резервуар для шлама, смотровые колодцы.

Адрес объекта: Одесская область, г. Черноморск (бывший Ильичевск), ул. Промышленная, 14А.

Стартовая цена лота (№ 573261): 78 484 341 грн.

Аукцион запланирован на 12 мая 2025 года. «Мы продолжаем предоставлять возможности для бизнеса приобрести уникальные промышленные объекты. Наш аукцион — это не только инструмент возврата долгов, но и возможность дать вторую жизнь подобным активам», — отметил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Роман Осадчук.

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