СЕТАМ продает завод по производству растворимого кофе и кофейных изделий в Одесской области — Finance.ua
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СЕТАМ продает завод по производству растворимого кофе и кофейных изделий в Одесской области

Фондовый рынок
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СЕТАМ продает завод по производству растворимого кофе и кофейных изделий в Одесской области
СЕТАМ продает завод по производству растворимого кофе и кофейных изделий в Одесской области
Выставлен на аукцион OpenMarket — завод по производству растворимого кофе и кофейных изделий, расположенный в городе Черноморск Одесской области.
Об этом пишет Система торгов арестованным имуществом.
Объект реализуется в рамках исполнительного производства.
В состав объекта входят:
− восьмиэтажное производственное здание (буква «Б») с навесами (буква «б», «б1»), общей площадью 7 665,5 кв. м; - здание насосной станции (буква «В») с подвальным этажом, площадью 76,1 кв. м;
− ограждение, ворота, градирня, резервуар для воды, артезианская скважина, резервуар для шлама, смотровые колодцы.
Адрес объекта: Одесская область, г. Черноморск (бывший Ильичевск), ул. Промышленная, 14А.
Стартовая цена лота (№ 573261): 78 484 341 грн.
Аукцион запланирован на 12 мая 2025 года. «Мы продолжаем предоставлять возможности для бизнеса приобрести уникальные промышленные объекты. Наш аукцион — это не только инструмент возврата долгов, но и возможность дать вторую жизнь подобным активам», — отметил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Роман Осадчук.
По материалам:
Finance.ua
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