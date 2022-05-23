Сеть джинсовой одежды Levi Strauss & Co окончательно покинет российский рынок — СМИ — Finance.ua
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Сеть джинсовой одежды Levi Strauss & Co окончательно покинет российский рынок — СМИ

Сегодня 18:12Фондовый рынок
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Сеть по продажам джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила покинуть российский рынок после 29 лет работы: компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на розничный бизнес.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на фэшн-рынке.
По словам собеседников, компания ищет покупателей на часть своих магазинов в рф.
Levi Strauss & Co прекратила поставки товаров, а остатки планирует реализовать через другие площадки, говорят источники.
Один из собеседников называет одним из потенциальных покупателей магазинов Levi’s в рф турецкую Fiba Holding AS (развивает точки Gap, Marks&Spencer и Banana Republic в России).
Собеседник газеты среди ритейлеров одежды утверждает, что также ведет переговоры с Levi’s, но никаких принципиальных договоренностей пока не достигнуто.
В головном офисе Levi’s изданию не ответили. Связаться с Fiba Holding газете не удалось.
Крупный производитель джинсовой одежды Levi Strauss&Co основан в 1853 году. Первый магазин в рф был открыт в 1993 году.
По разным данным, в настоящее время в рф насчитывается около 90 торговых точек Levi’s, из которых часть может быть открыта франшизой. Совокупная выручка группы в 2021 году была $5,8 млрд, на российскую часть бизнеса приходится не более 2%.
В марте головной офис Levi’s заявил о приостановлении коммерческой деятельности и каких-либо инвестиций в россии из-за вторжения рф в Украину.
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Позже исполнительный директор Levi Strauss&Co Чип Берг говорил Financial Times, что компания не имеет планов возобновлять работу магазинов в рф в 2022 году.
Источники «Коммерсанта» в двух крупных онлайн-площадках рассказали, что компания отгрузила товар на новый сезон по плану и сообщила, что дальнейшие поставки не предусматриваются.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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