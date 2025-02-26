Сервисные центры МВД купили партию новых авто для сдачи практических экзаменов — Finance.ua

Сервисные центры МВД купили партию новых авто для сдачи практических экзаменов
Сервисные центры МВД Киевщины не стоят в стороне и улучшают государственные услуги, чтобы каждый получал качественный сервис. В этом месяце в трех сервисных центрах МВД Киевской области появились новенькие транспортные средства.
Сервисный центр МВД в Белой Церкви пополнился новым современным автомобилем. Теперь кандидатам в водители удобнее сдавать практические экзамены на высшие категории. Ведь теперь они могут сдавать практический экзамен на категорию С на транспортном средстве сервисного центра МВД. Для того чтобы экзамен был максимально прозрачным, наше транспортное средство оборудовано дополнительными зеркалами заднего вида.
Недавно новый автомобиль категории В появился в сервисном центре МВД в Переяславе. Так что кандидаты в водители, которые планируют управлять легковушками, могут уже проверять свои навыки управления. Автомобиль Renault Duster не только удобен, но и комфортен и имеет автоматическую коробку передач, которая становится все более популярной среди водителей-новичков. Новый автомобиль в Переяславе дополнил автопарк сервисного центра МВД для сдачи практического экзамена, среди которых:
- два Chery Tiggo с механической коробкой переключения передач
- Toyota Corolla — с механической коробкой переключения передач.
Также новым авто пополнился сервисный центр МВД в пригороде столицы — в Софиевской Борщаговке.
Автомобиль Toyota Corolla имеет механическую коробку переключения передач, оснащен дополнительными средствами управления — педалями и зеркалами заднего вида. Авто готово отправляться счастливыми маршрутами с будущими водителями, которые сдают практический экзамен.
Как сдать экзамен на авто сервисного центра МВД
Запись можно получить в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД или онлайн через систему Э-запись.
Обращаем внимание, для оформления записи в системе Э-запись необходимо:
- пройти электронную идентификацию и указать свою фамилию, имя, отчество, номер телефона, e-mail;
- выбрать услугу;
- выбрать сервисный центр МВД, который будет предоставлять услугу;
- выбрать дату и время из доступных.
Важно выбрать опцию «сдать экзамен на автомобиле сервисного центра МВД».
Напоминаем: кандидаты в водители имеют огромное количество попыток для сдачи экзаменов. После неудачной, следующая возможна через 10 дней, начиная с 11-го. Это время выделяется для того, чтобы кандидат в водители лучше подготовился к экзамену и по возможности лучше освоил проблемные маршруты, на которых допустил ошибку.
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