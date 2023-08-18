Сервис Scamfari помог в выявлении более 1,5 млрд гривен на криптокошельках, связанных с финансированием российской военной агрессии — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Сервис Scamfari помог в выявлении более 1,5 млрд гривен на криптокошельках, связанных с финансированием российской военной агрессии Сегодня 12:30 — Криптовалюта

Сервис Scamfari помог в выявлении более 1,5 млрд гривен на криптокошельках, связанных с финансированием российской военной агрессии

Во время шести недель тестирования в 2023 году пользователи Scamfari подали более 200 тысяч отчетов о транзакциям, которые имели признаки преступной деятельности. Из этого количества более 17% (более 28,5 тысяч) операций были связаны с финансированием военной агрессии россии против Украины.

«Мы отработали тестовые периоды общей продолжительностью шесть недель. За этот период получили более 200 тыс. обращений от 3,5 тыс. пользователей. Показатель ложных отчетов при этом колеблется в пределах 17−18%. То есть около 82% всех сообщений наших пользователей находили подтверждение и передавались на обработку в соответствующие органы. Сейчас мы переходим на он-чейн формат работы платформы, чтобы увеличить результативность в разы» — Юрий Олентир, основатель сервиса Scamfari.

По словам Ивана Павловского, основателя криптомедиа Incrypted, по подсчетам их команды, общая сумма денег, которая могла быть обнаружена Scamfari и заблокирована Киберполицией Украины из-за финансирования российской агрессии, составляет около 40,2 миллионов долларов, или примерно 1,5 млрд гривен.

«В процессе общения с представителями проекта Scamfari нам удалось получить информацию о том, что благодаря отчетам от пользователей были идентифицированы криптокошельки: ЧВК Вагнер, Grey Zone, Killnet, Анатолия Шария, Михаила Звинчука („Рыбарь“), Бориса Рожина. Наибольшее количество заблокированных средств приходится на аккаунты криптобиржи Binance — 96%. Тройка наиболее популярных криптовалют для осуществления этих операций: Etherium — 37%, BNB — 14% и Bitcoin — 13» — Иван Павловский, СЕО Incrypted.

Один из косвенных показателей успешности и актуальности деятельности Scamfari заключается в том, что криптобиржа WhiteBIt проведет первый в своей истории лаунчпад именно с этим проектом. Пользователи WhiteBIT, которые будут хранить от 200 WBT в Holding, смогут принять участие в лаунчпаде Scamfari уже 21 августа.

Справка

Scamfari — продукт HAPI Foundation и краудсорсинговая платформа, цель которой заключается в сборе базы криптокошельков мошенников, и кошельков, вовлеченных в сбор средств на преступную или террористическую деятельность. Точность данных обеспечивается надежными источниками и инструментами, которые работают в режиме реального времени.

Лаунчпад — процесс запуска токенов, предоставляющий инвесторам ранний доступ к перспективным проектам.

Scamfari По материалам:

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