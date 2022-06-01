Сервис графического дизайна Canva полностью уходит из россии — Finance.ua

Мы твердо поддерживаем Украину, поддерживаем мир и свободу.
Как и миллиарды людей во всем мире, мы шокированы, когда наблюдаем, как продолжаются военные преступления и погибли тысячи невинных людей, поскольку россия продолжает свою незаконную войну в Украине. Как мы говорили в начале марта, мы резко выступаем против продолжающихся актов агрессии российского правительства, и мы стремимся отстаивать мир и безопасность повсюду, поэтому мы блокируем доступ к Canva в россии в обозримом будущем", — заявил соучредитель компании Клифф Обрехт.
Также Canva открыла доступ к шаблонам, помогающим освещать события о войне.
По словам представителей компании, их активно использовали в россии, но «в условиях продолжающегося жесткого контроля российского правительства над протестами и активизмом мы понимаем, что ситуация изменилась, и наша реакция должна измениться вместе с ней».