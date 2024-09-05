Серебро «закапывается» под воду, и все из-за изменения климата, — исследование Сегодня 20:20 — Валюта

Серебро «закапывается» под воду, и все из-за изменения климата, — исследование

Глобальное потепление скрывает огромные объемы серебра под Южно-Китайским морем — и то же самое может происходить по всему мировому океану, говорят ученые.

Количество серебра, погребенного в морских отложениях у побережья Вьетнама, резко возросло с 1850 года, показывает новое исследование. Это совпадает с началом промышленной революции, когда люди начали выбрасывать парниковые газы в атмосферу в больших масштабах.

Это первый раз, когда исследование обнаружило возможную связь между циклами серебра в океане и глобальным потеплением, сообщил Live Science ведущий автор исследования Лицян Сюй, доцент кафедры наук о Земле в Технологическом университете Хэфэй в Китае. Открытие указывает на то, что глобальное потепление может иметь неизвестные последствия и для других микроэлементов, сказал Сюй. Микроэлементы — это такие элементы, как кобальт, цинк и железо, которые присутствуют в крошечных количествах в окружающей среде, но могут служить важными микроэлементами для жизни.

Как и другие элементы, серебро берет свое начало на суше и попадает в океаны в основном из-за выветривания, когда дождевая вода вымывает элементы из горных пород и переносит их в реки.

Некоторые регионы океана обогащены серебром через обильный речной сток, атмосферную пыль, выбросы человека и гидротермальные источники. Серебро в своей ионной форме (Ag+) токсично для морских существ, сказал Сюй, но очень мало известно о том, как оно взаимодействует с более широкими океаническими экосистемами.

Чтобы узнать больше о том, как серебро ведет себя в морской среде, Сюй и его коллеги проанализировали керн осадка из зоны апвеллинга во Вьетнаме в восточной части Южно-Китайского моря. Зоны апвеллинга — это прибрежные регионы, где холодная вода поднимается со дна моря, поднимая питательные вещества из глубины, поддерживающие богатые поверхностные экосистемы.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Geophysical Research Letters, керн был разделен на две зоны. Концентрация серебра снизилась от основания керна, датируемого примерно 1200 г. до н. э., до примерно 7 сантиметров от вершины. Но верхний конец керна показал совсем другую тенденцию.

«Погребение [серебра] за последние 3200 лет показывает резкое увеличение около 1850 года», — написали исследователи в исследовании. Время «согласуется с данными об атмосферном CO2», — добавили они, предполагая, что изменение климата ускоряет захоронение серебра в некоторых морских отложениях.

Согласно исследованию, концентрация серебра в областях апвеллинга, как правило, высокая, особенно в областях, где люди добавляют больше серебра в смесь из-за промышленности и загрязнения. К таким областям относятся прибрежные районы Массачусетса и заливы Сан-Франциско, которые исследователи ранее окрестили «серебряным эстуарием».

Уровни серебра у побережья Вьетнама были естественно высокими и похожи на уровни, ранее зарегистрированные в областях апвеллинга у берегов Канады, Мексики, Перу и Чили, сказал Сюй. «Однако эти исследования не связывают высокие концентрации с глобальным потеплением», — сказал он.

Глобальное потепление увеличивает температуру воды и прибрежные ветры, что в совокупности увеличивает интенсивность апвеллинга. Это приводит к тому, что на поверхность поднимается больше питательных веществ, увеличивая большое количество водорослей, питающих всю пищевую цепочку. Высокий уровень растворенного серебра в этих регионах может означать, что организмы поглощают большее количество серебра, чем в других местах. Когда они в конечном счете умирают и тонут, это серебро падает на морское дно.

«Серебро попадает в отложения вместе с органическими веществами, — сказал Сюй. — Многие апвеллинги усиливаются в результате глобального потепления, и мы считаем, что содержание серебра в отложениях всех этих областей увеличивается».

УНІАН По материалам:

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