Утверждено Положение об открытом банкинге в Украине (сроки) — Finance.ua

Утверждено Положение об открытом банкинге в Украине (сроки) Сегодня 15:30 — Валюта

Утверждено Положение об открытом банкинге в Украине (сроки)

Национальный банк Украины в рамках введения открытого банкинга утвердил Положение об открытом банкинге в Украине.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Что такое открытый банкинг

Открытый банкинг предусматривает безопасный и структурированный обмен данными между поставщиками платежных услуг через специализированные интерфейсы (АРІ), которые передаются исключительно с согласия пользователя с целью получения сведений со счета пользователя (баланс, история операций) и инициирования платежной операции.

Внедрение открытого банкинга в Украине будет способствовать развитию финтеха, внедрению инноваций в платежной сфере, усилению конкуренции и, как следствие, улучшению качества существующих и созданию новых платежных услуг и продуктов. Кроме того, это обеспечит выполнение требований в части присоединения Украины к SEPA и вступления в Европейский Союз.

Субъектами открытого банкинга являются:

поставщики платежных услуг по обслуживанию счетов (ASPSP): банки и небанковские поставщики платежных услуг, на которых открыты счета пользователей. Обеспечивают сторонним поставщикам платежных услуг (PISP/AISP) доступ к счетам пользователей через специализированные интерфейсы (АРІ);

сторонние поставщики платежных услуг (PISP/AISP): банки и другие поставщики платежных услуг, получившие авторизацию на предоставление нефинансовых платежных услуг в Национальном банке Украины. оказывают нефинансовые платежные услуги пользователям;

пользователи: физические и юридические лица. Предоставляют предоставлению платежных услуг по обслуживанию счета (ASPSP) согласие на доступ сторонних поставщиков платежных услуг (PISP/AISP) к своему счету с целью получения нефинансовых услуг;

технологические операторы платежных услуг: юридические лица, получившие право на предоставление операционных, информационных и других технологических услуг в рамках открытого банкинга. При необходимости поставщики платежных услуг могут привлекать технологических операторов для обеспечения электронного взаимодействия в открытом банкинге и обмена данными через специализированные интерфейсы (API).

Нормы Положения будут распространяться на отношения, возникающие между субъектами открытого банкинга при доступе к счетам пользователей сторонними поставщиками платежных услуг (PISP/AISP) и при предоставлении пользователям нефинансовых платежных услуг.

Положение определяет:

порядок и условия предоставления сторонним поставщикам платежных услуг (PISP/AISP) доступа к счетам пользователей, открытым у поставщиков платежных услуг по обслуживанию счетов (ASPSP);

принципы взаимодействия субъектов открытого банкинга;

условия предоставления нефинансовых платежных услуг пользователям;

порядок предоставления и отзыва согласия пользователя;

принципы использования и классификации специализированных интерфейсов (API), используемых в открытом банкинге.

с 1 августа 2025 года. Положение об открытом банкинге в Украине утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 25 июля 2025 № 80 , которое вступает в силу

Сроки

В течение 5 месяцев от указанной даты поставщики платежных услуг по обслуживанию счетов (ASPSP) должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями Положения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.