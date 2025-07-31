Утверждено Положение об открытом банкинге в Украине (сроки) — Finance.ua
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Утверждено Положение об открытом банкинге в Украине (сроки)

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Утверждено Положение об открытом банкинге в Украине (сроки)
Утверждено Положение об открытом банкинге в Украине (сроки)
Национальный банк Украины в рамках введения открытого банкинга утвердил Положение об открытом банкинге в Украине.
Об этом говорится в сообщении НБУ.

Что такое открытый банкинг

Открытый банкинг предусматривает безопасный и структурированный обмен данными между поставщиками платежных услуг через специализированные интерфейсы (АРІ), которые передаются исключительно с согласия пользователя с целью получения сведений со счета пользователя (баланс, история операций) и инициирования платежной операции.
Внедрение открытого банкинга в Украине будет способствовать развитию финтеха, внедрению инноваций в платежной сфере, усилению конкуренции и, как следствие, улучшению качества существующих и созданию новых платежных услуг и продуктов. Кроме того, это обеспечит выполнение требований в части присоединения Украины к SEPA и вступления в Европейский Союз.
Субъектами открытого банкинга являются:
  • поставщики платежных услуг по обслуживанию счетов (ASPSP): банки и небанковские поставщики платежных услуг, на которых открыты счета пользователей. Обеспечивают сторонним поставщикам платежных услуг (PISP/AISP) доступ к счетам пользователей через специализированные интерфейсы (АРІ);
  • сторонние поставщики платежных услуг (PISP/AISP): банки и другие поставщики платежных услуг, получившие авторизацию на предоставление нефинансовых платежных услуг в Национальном банке Украины. оказывают нефинансовые платежные услуги пользователям;
  • пользователи: физические и юридические лица. Предоставляют предоставлению платежных услуг по обслуживанию счета (ASPSP) согласие на доступ сторонних поставщиков платежных услуг (PISP/AISP) к своему счету с целью получения нефинансовых услуг;
  • технологические операторы платежных услуг: юридические лица, получившие право на предоставление операционных, информационных и других технологических услуг в рамках открытого банкинга. При необходимости поставщики платежных услуг могут привлекать технологических операторов для обеспечения электронного взаимодействия в открытом банкинге и обмена данными через специализированные интерфейсы (API).
Нормы Положения будут распространяться на отношения, возникающие между субъектами открытого банкинга при доступе к счетам пользователей сторонними поставщиками платежных услуг (PISP/AISP) и при предоставлении пользователям нефинансовых платежных услуг.
Положение определяет:
  • порядок и условия предоставления сторонним поставщикам платежных услуг (PISP/AISP) доступа к счетам пользователей, открытым у поставщиков платежных услуг по обслуживанию счетов (ASPSP);
  • принципы взаимодействия субъектов открытого банкинга;
  • условия предоставления нефинансовых платежных услуг пользователям;
  • порядок предоставления и отзыва согласия пользователя;
  • принципы использования и классификации специализированных интерфейсов (API), используемых в открытом банкинге.
Положение об открытом банкинге в Украине утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 25 июля 2025 № 80, которое вступает в силу с 1 августа 2025 года.

Сроки

В течение 5 месяцев от указанной даты поставщики платежных услуг по обслуживанию счетов (ASPSP) должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями Положения.
По материалам:
Finance.ua
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