Серебро: есть ли спрос на «зеленый металл» — Finance.ua

Серебро: есть ли спрос на «зеленый металл» Сегодня 14:34 — Личные финансы

Серебро: есть ли спрос на «зеленый металл»

Цена серебра в 2024 году стабильно росла, по состоянию на момент написания материала стоимость металла составляет 30,53 доллара за унцию (1275 грн). Промышленный спрос, в частности в производстве солнечных панелей, играет немаловажную роль в этом тренде.

Прогнозы на 2025 год

ANZ Research ожидает, что цены на серебро достигнут 35,4 доллара за унцию (1478 грн) в 2025 году; по оценкам JP Morgan, цена составит 36 долларов (1 503 грн); Saxo Bank прогнозирует, что цена может вырасти до 40 долларов (1670 грн).

Факторы роста:

Развитие зеленой энергетики: правительства многих стран активно инвестируют в возобновляемую энергетику, стимулируя спрос на серебро.

Промышленное использование: серебро остается важным компонентом в производстве электроники, медицинских приборов и автомобильных аккумуляторов.

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