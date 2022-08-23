Сербия прекратит импорт российской нефти с ноября — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сербия прекратит импорт российской нефти с ноября

Энергетика
17
Сербия прекратит импорт российской нефти с ноября
Сербия прекратит импорт российской нефти с ноября
Начиная с ноября Сербия не будет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза.
Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает сербское издание Telegraf.
«Мы просто обсуждаем всякие пустяки, чтобы не говорить о том, что мы будем делать с электроэнергией, что мы будем делать с нефтью, ведь после ноября российской нефти для нас не будет из-за санкций. Вместо того чтобы говорить о газе, о мазуте, об угле, мы говорим о разных пустяках, потому что это самое простое», — сказал глава Сербии.
Напомним, Сербия приобрела 500 миллионов кубометров газа у Венгрии, и этот газ будет храниться в венгерских хранилищах.
Сербия, полностью зависимая от поставок российского газа, планирует закупать газ у Азербайджана в 2023 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.