Сербия прекратит импорт российской нефти с ноября — Finance.ua

Сербия прекратит импорт российской нефти с ноября Сегодня 05:46 — Энергетика

Сербия прекратит импорт российской нефти с ноября

Начиная с ноября Сербия не будет импортировать российскую нефть из-за санкций Евросоюза.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает сербское издание Telegraf

«Мы просто обсуждаем всякие пустяки, чтобы не говорить о том, что мы будем делать с электроэнергией, что мы будем делать с нефтью, ведь после ноября российской нефти для нас не будет из-за санкций. Вместо того чтобы говорить о газе, о мазуте, об угле, мы говорим о разных пустяках, потому что это самое простое», — сказал глава Сербии.

Напомним, Сербия приобрела 500 миллионов кубометров газа у Венгрии, и этот газ будет храниться в венгерских хранилищах.

Сербия, полностью зависимая от поставок российского газа, планирует закупать газ у Азербайджана в 2023 году.

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Економічна Правда По материалам:

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