Сербия отправила Украине оборудование для восстановления энергетики — Finance.ua
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Сербия отправила Украине оборудование для восстановления энергетики

Энергетика
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Сербия направила Украине гуманитарную помощь. Речь идет о четырех грузовиках с оборудованием для поддержки энергетического сектора.
Об этом сообщает представительство Сербии в ЕС.
Правительство Сербии выделило для Украины оборудование, а транспорт предоставил Европейский союз. Грузовики 28 марта выехали в Румынию, откуда направятся в Украину.
Премьер Сербии Ана Брнабич, посол Украины Владимир Толкач и глава делегации ЕС в Сербии Эммануэле Жофре присутствовали во время отправки гуманитарного груза.
«Грузовики содержат 19 различных электронных устройств, частей электрической инфраструктуры, которой Сербия решила поделиться с народом Украины. Российская агрессия против Украины вызвала многочисленные проблемы, и на сегодняшний день более 17 миллионов украинцев нуждаются в определенном виде помощи», — заявил Жофре.
Премьер Сербии выразила солидарность с украинцами и осудила атаки на гражданское население и объекты инфраструктуры.
По материалам:
РБК-Україна
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