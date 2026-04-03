0 800 307 555
Сербия и ПРООН выделяют 2 млн евро для энергосистемы Украины

Сербия и ПРООН выделяют 2 млн евро для энергосистемы Украины
Сербия и ПРООН выделяют 2 млн евро для энергосистемы Украины
Правительство Сербии вместе с Программой развития ООН подписало финансовое соглашение на 2 млн евро для поддержки энергетического сектора Украины. Средства будут направлены на закупку оборудования для усиления устойчивости системы.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Правительство Республики Сербия и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) подписали финансовое соглашение на сумму 2 млн евро с целью усиления устойчивости энергетического сектора Украины.
Финансирование предусматривает закупку и поставку высоковольтных трансформаторов. Это будет происходить в рамках Рамочной программы сотрудничества между Украиной и ООН в сфере устойчивого развития с целью поддержать стабильную работу энергосистемы и повысить ее устойчивость.
«Восстановление наших энергетических объектов — это вопросы национальной безопасности и выживания людей. Мы благодарны Правительству Сербии и ПРООН за их оперативность в предоставлении специализированного оборудования, необходимого для стабилизации нашей энергосистемы. Такое сотрудничество является критически важным, ведь мы готовимся к будущим вызовам и продолжаем восстанавливать более надежную энергетическую систему, — подчеркнул замминистра энергетики Украины Анатолий Куцевол.
По материалам:
УНН
