Сербия и ПРООН выделяют 2 млн евро для энергосистемы Украины 03.04.2026, 16:12

Сербия и ПРООН выделяют 2 млн евро для энергосистемы Украины

Правительство Сербии вместе с Программой развития ООН подписало финансовое соглашение на 2 млн евро для поддержки энергетического сектора Украины. Средства будут направлены на закупку оборудования для усиления устойчивости системы.

Правительство Республики Сербия и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) подписали финансовое соглашение на сумму 2 млн евро с целью усиления устойчивости энергетического сектора Украины.

Финансирование предусматривает закупку и поставку высоковольтных трансформаторов. Это будет происходить в рамках Рамочной программы сотрудничества между Украиной и ООН в сфере устойчивого развития с целью поддержать стабильную работу энергосистемы и повысить ее устойчивость.

«Восстановление наших энергетических объектов — это вопросы национальной безопасности и выживания людей. Мы благодарны Правительству Сербии и ПРООН за их оперативность в предоставлении специализированного оборудования, необходимого для стабилизации нашей энергосистемы. Такое сотрудничество является критически важным, ведь мы готовимся к будущим вызовам и продолжаем восстанавливать более надежную энергетическую систему, — подчеркнул замминистра энергетики Украины Анатолий Куцевол.

