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Sense Bank запустил Sense PayLink для бизнеса: быстрый прием платежей через социальные сети

Фондовый рынок
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Sense Bank запустил Sense PayLink для бизнеса: быстрый прием платежей через социальные сети
Sense Bank запустил Sense PayLink для бизнеса: быстрый прием платежей через социальные сети
Sense Bank запустил Sense PayLink — новый сервис интернет-эквайринга для предпринимателей, который позволяет принимать онлайн-платежи от клиентов просто по ссылке, без сложной технической интеграции.
Новый сервис создан для компаний, которые продают товары или услуги через социальные сети или сайт. С помощью Sense PayLink предприниматель может быстро сформировать ссылку на оплату и отправить её клиенту в мессенджере, социальных сетях или по другому удобному каналу связи.
Клиент переходит по ссылке и подтверждает покупку банковской картой или с помощью электронных кошельков Apple Pay, Google Pay. Средства автоматически зачисляются на счет компании.
«Sense PayLink — это решение, выгодное для всех: и для бизнеса, и для его клиентов. Предприниматели могут продавать там, где сегодня находится их аудитория — в социальных сетях, мессенджерах и других онлайн-каналах — и увеличивать объем продаж благодаря простому способу оплаты. А клиенты получают возможность удобно и быстро покупать товары или услуги из любой точки мира», — комментирует Сергей Романенко, начальник управления электронной коммерции Sense Bank.
Подключение к Sense PayLink бесплатное, абонентская плата отсутствует. Для всех украинских карт комиссия за успешную операцию составляет 1,30%.
Sense PayLink помогает бизнесу быстрее принимать платежи, упрощает процесс покупки для клиента и позволяет предпринимателям продавать товары онлайн без дополнительных затрат на сложные платежные решения.
Подробнее о сервисе можно узнать на сайте Sense Bank.
По материалам:
Сенс Банк
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