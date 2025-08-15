Sense Bank запустил мгновенные переводы в приложении Sense SuperApp — Finance.ua
Sense Bank запустил мгновенные переводы в приложении Sense SuperApp

Sense Bank запустил мгновенные переводы в приложении Sense SuperApp
Sense Bank запустил мгновенные переводы в приложении Sense SuperApp
Sense Bank продолжает совершенствовать цифровые финансовые сервисы для клиентов. Отныне физические лица и физические лица-предприниматели могут осуществлять мгновенные переводы в гривне непосредственно в мобильном приложении Sense SuperApp.
Платеж выполняется в течение 10 секунд в любое время суток, включая выходные и праздничные дни, при условии технической доступности Системы в банке получателя. Переводы осуществляются по номеру счета IBAN, а максимальный размер одной операции ограничен действующим законодательством и составляет до 100 000 грн.
Новая услуга значительно упрощает повседневные финансовые операции: мгновенные расчеты с партнерами, экстренные платежи, а также срочные переводы близким. Все это теперь доступно в один клик.
«Для банка стратегически важно создавать цифровые продукты, которые не просто отвечают потребностям клиентов, а опережают их. Мы рассматриваем каждое новое цифровое решение как тактическое преимущество для клиентов и нашу инвестицию в банкинг будущего. Скорость и удобство — это уже не бонус, а базовый стандарт финансового сервиса», — отметил Сергей Нагорный, начальник отдела внедрения инновационных проектов Sense Bank.
С редакцией Публичного предложения на заключение Договора банковского обслуживания можно ознакомиться на сайте Банка по ссылке.
Публичное предложение на заключение договора банковского комплексного обслуживания находится по ссылке.
Подробнее по ссылке.
