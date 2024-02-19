Sense Bank заключил первое соглашение Swap через Расчетный Центр в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Sense Bank заключил первое соглашение Swap через Расчетный Центр в Украине

60
Sense Bank заключил первое соглашение Swap через Расчетный Центр в Украине
Sense Bank заключил первое соглашение Swap через Расчетный Центр в Украине
Sense Bank, принадлежащий государству в лице Министерства финансов, сообщил об успешном запуске первого соглашения Swap (с англ. «своп» — обмен; контракт денежного рынка, условия которого предусматривают продажу иностранной валюты с обратной ее покупкой в определенную дату в будущем) через Расчетный Центр в Украине. Этот новый шаг в инновациях отражает стратегическую направленность банка на постоянное усовершенствование финансовых услуг для своих клиентов, ведь операция Swap позволяет клиентам уменьшить валютные риски, позволяя продать валюту и выкупить ее через некоторое время в будущем по предварительно согласованному курсу. По сути, это финансирование клиента в национальной валюте под залог свободно конвертируемой.
«Проведение первого соглашения „своп“ через Расчетный Центр является важным шагом для Sense Bank в развитии инвестиционных продуктов в стране. Этот механизм является эффективным инструментом для уменьшения валютных рисков клиентов банка, позволяя проводить обмен платежами через Расчетный Центр (РЦ). РЦ выступает гарантом безопасности и надежности сделок для всех сторон», — отметила Директор по Рынкам капитала Sense Bank Татьяна Попович.
Инструмент «своп» уже многие годы пользуется спросом у корпоративных клиентов банка именно в периоды потенциальной курсовой волатильности. Год назад такая услуга стала доступна и клиентам — физическим лицам. Sense Bank первым среди украинских банков предложил физлицам совершать валютные операции на условиях «своп».
Напомним, что начиная с 22 ноября, банки могут вкладывать валютные свопы, базовыми активами которых являются национальная валюта (UAH) и иностранная валюта (USD, EUR) на организованных рынках капитала. Функцию центрального контрагента выполняет Расчетный Центр. Он также осуществляет клиринг и расчет по таким контрактам.
Sense Bank — системно важный украинский банк, 100% акций которого принадлежит государству в лице Министерства финансов Украины. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тысяч юридических лиц и 85 тысяч ФЛП в 130 отделениях по всей Украине, а также онлайн банке Sense SuperApp. В банке работает около 4 тысяч сотрудников.
По материалам:
Сенс Банк
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.