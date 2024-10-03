Sense Bank и Фонд энергоэффективности объединяют усилия для энергомодернизации жилых домов — Finance.ua

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Sense Bank и Фонд энергоэффективности объединяют усилия для энергомодернизации жилых домов

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Sense Bank и Фонд энергоэффективности объединяют усилия для энергомодернизации жилых домов
Sense Bank и Фонд энергоэффективности объединяют усилия для энергомодернизации жилых домов
Sense Bank сообщил о начале сотрудничества с Фондом энергоэффективности, став банком-партнером в рамках реализации масштабных проектов по комплексной модернизации жилья украинцев.
Соответствующее соглашение 2 октября 2024 года подписали Андрей Соколов, Член Правления Sense Bank, и Егор Фаренюк, директор ГУ «Фонд энергоэффективности». Это партнерство открывает новые возможности для ОСМД, стремящихся повысить энергоэффективность своих домов, в частности установить солнечные и тепловые электростанции.
Sense Bank и Фонд энергоэффективности объединяют усилия для энергомодернизации жилых домов
По словам Члена Правления Sense Bank Андрея Соколова, одна из приоритетных задач банка — способствовать развитию сильной энергосистемы страны. «Сотрудничество с Фондом, безусловно, усилит нашу деятельность в этом направлении. Благодаря партнерству еще больше ОСМД получат возможность внедрять возобновляемые источники энергии и становиться энергонезависимыми».
В Фонде энергоэффективности отмечают, что банк для партнерства выбирают, оценивая уровень прозрачности деятельности учреждения и показатели экономической эффективности. «Сенс Банк — один из первых государственных банков, который изъявил желание работать с ОСМД по программе „ГринДИМ“, видя значительный потенциал в этом сегменте рынка. Поэтому сейчас Фонд энергоэффективности уверенно вовлекает в сотрудничество именно Сенс Банк», — комментирует Егор Фаренюк, директор Фонда энергоэффективности.
Программа «ГринДИМ» предусматривает предоставление грантов на уровне 70% от общей стоимости оборудования, в частности, на установку солнечных электростанций и тепловых насосов, а также на проведение энергоаудита и сертификации энергетической эффективности дома.
В рамках этой инициативы банк-партнер Фонда выполняет функцию «единого окна» для общения с бенефициарами, открытие счетов для дальнейшего получения гранта от Фонда, а также предоставляет возможность получить кредитование ОСМД, участвующих в программе.
Напомним, в июле 2024 года Sense Bank, являющийся одним из крупнейших государственных банков, запустил собственную единую программу кредитования на энергоэффективные и энергогенерирующие инициативы под названием «Джерело енергії». Проект совмещает кредитные продукты для бизнеса, территориальных общин и населения.
По материалам:
Сенс Банк
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