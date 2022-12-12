Sense Bank возобновил работу отделения в Херсоне — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Sense Bank возобновил работу отделения в Херсоне Сегодня 11:48 — Фондовый рынок

12 декабря 2022 года Sense Bank возобновил полноценную работу в освобождённом Херсоне. Отделение находится по адресу г. Херсон, ул. Ушакова, 30/1, работает по графику понедельник-пятница с 9:00 до 15:00 (учитывая требования комендантского часа).

С сегодняшнего дня в отделении клиенты могут получить весь спектр услуг, а именно: оформить или перевыпустить карту, обменять валюту, снять наличные в банкомате и кассе, воспользоваться услугами терминала самообслуживания, получить консультацию по услугам для физических, так и юридических лиц и т.д. Отделение может работать даже при отсутствии электроснабжения, поскольку обеспечено альтернативными источниками энергии и резервным каналом связи.

Кроме того, в отделении Sense Bank обустроено специальное место, где херсонцы могут погреться, выпить горячий чай, зарядить свои гаджеты и подключиться к интернету. Одновременно здесь с 9:30 до 15:00 могут находиться 4-6 человек.

Напомним, банк первым открыл отделение в Чернигове после освобождения от оккупантов, а уже в конце апреля возобновил полноценную работу в городе Буча Киевской области, чтобы обеспечить доступ украинцев к банковским услугам.

Согласно рекомендациям НБУ Sense Bank определил 74 критически важных отделения по всей стране (из них 52 опорных отделений и 22 мини-отделения банка в сети партнера Эпицентр). Все они оснащены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи.

Ознакомиться с актуальным списком отделений, работающих именно сегодня можно здесь

Sense Bank — один из системно важных банков Украины со 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП. В банке работают 4,5 тыс. сотрудников.

Сенс Банк По материалам:

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