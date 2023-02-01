Sense Bank сохранил операционную прибыль по результатам 2022 года — Finance.ua
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Sense Bank сохранил операционную прибыль по результатам 2022 года

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По результатам промежуточной отчетности за 2022 год Sense Bank сохранил операционную прибыль (до формирования резервов) на уровне 2021 года. Так, операционная прибыль за прошлый год сократилась всего на 2% по сравнению с 2021 годом и составила 12 млрд. грн. Сохранение стабильной прибыли обеспечено, прежде всего, усилением эффективности деятельности финансового учреждения. Так, показатель соотношения расходов к доходу (CIR) по результатам работы в 2022 году составил 54%, что соответствует улучшению на 4 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.
Несмотря на неблагоприятную экономическую среду, Sense Bank сохраняет достаточный уровень капитала благодаря внедренным антикризисным мерам. К концу прошлого года норматив достаточности капитала (H2) был близок к 12%, то есть к уровню на начало 2022 года.
Ущерб сформирован исключительно кризисным формированием резервов.
По материалам:
Сенс Банк
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