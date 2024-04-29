Sense Bank подвел итоги работы Sense SuperApp за прошедший год — Finance.ua

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Sense Bank подвел итоги работы Sense SuperApp за прошедший год

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Sense Bank подвел итоги работы Sense SuperApp за прошедший год
Sense Bank подвел итоги работы Sense SuperApp за прошедший год
Украинский Sense Bank опубликовал на своем сайте результаты обновления функционала своего Sense SuperApp для физических лиц-предпринимателей за прошлый, 2023 год.
По словам банкиров, в прошлом году мобильное приложение Sense SuperApp претерпело множество изменений и дополнений. Так, для ФЛП интегрирован ряд новых функций, таких как возможность получения сертификатов онлайн, генерация QR-кода для платежей и возможность перевыпуска бизнес-карты онлайн.
Но одним из самых значимых дополнений стало глобальное обновление раздела платежей и переводов для ФЛП. Ключевым новшеством стала интеграция финансового мессенджера для предпринимателей. В результате для них, как и для частных лиц, каждая транзакция превратилась в чат, несущий в себе функцию шаблона 2.0. В новом функционале ФЛП могут повторять платежи и сохранять свое назначение, искать детали с помощью универсальной строки, чтобы вся необходимая информация подтягивалась автоматически.
Кроме того, в прошлом году индивидуальные предприниматели — клиенты Sense Bank получили возможность отменить платеж в Sense SuperApp. Эта функция доступна до тех пор, пока банк не произвел платеж.
Отдельно стоит отметить решение для удобной уплаты налогов ФЛП. Для этого банк ввел структурированные платежные поручения. В соответствии с требованиями действующего законодательства все платежи на счета Государственного казначейства должны быть структурированы в виде «Кода вида платежа» и «Дополнительной информации». Чтобы оптимизировать этот процесс и упростить его, в цифровом банке появилась автоматизация: при вводе в счет IBAN, который идентифицируется как казначейский, назначение автоматически формируется в структурированном формате. Вы также можете оплачивать налоги с помощью автоматически сгенерированных шаблонов.
Также упрощен процесс актуализации данных ФЛП. Таким образом, физические лица-предприниматели — клиенты банка, у которых нет изменений, могут быть повторно идентифицированы в Sense SuperApp в несколько кликов. Соответствующее уведомление с предложением актуализировать данные ФЛП появляется при входе в мобильное приложение банка за 30 дней до истечения срока идентификации.
Напомним, 4 апреля этого года мобильное приложение Sense SuperApp стало победителем в номинации «Лучший мобильный банкинг» по результатам крупнейшей профессиональной премии Ukrainian FinTech Awards 2024.
По материалам:
Сенс Банк
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