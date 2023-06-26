Sense Bank первым в Украине реализовал продажу ОВГЗ в мобильном приложении — Finance.ua
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Sense Bank первым в Украине реализовал продажу ОВГЗ в мобильном приложении

Фондовый рынок
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С 26 июня 2023 года в цифровом банке Sense SuperApp появилась новая функция — продажа ранее приобретенных облигаций (ОВГЗ) непосредственно в приложении. Теперь клиенты могут не только инвестировать и отслеживать состояние портфеля, но и досрочно продать свои облигации, не дожидаясь погашения. И таким образом учесть собственные потребности или ситуацию на рынке.
«Сегодня инструмент инвестиций в ОВГЗ набирает все большую популярность наряду с традиционными способами сохранения и инвестирования сбережений физических лиц — депозитами, — подчеркивает Андрей Гриценюк, директор блоков IT и розничного бизнеса Sense Bank. — Мы прислушались к пожеланиям клиентов и значительно расширили возможности управления инвестициями в Sense SuperApp. Так, клиенты получают полноценный транзакционный сервис — возможность покупать и продавать облигации полностью онлайн».
Для того чтобы продать свои облигации в Sense SuperApp, необходимо:
  1. Зайти в детали приобретенной облигации и нажать кнопку «Продать».
  2. Выбрать счет, на который клиент хочет получить выплату от продажи облигаций.
  3. Указать количество облигаций, которые клиент желает продать.
  4. Подтвердить сделку.
  5. Деньги от продажи засчитываются на выбранный счет: если сделка проведена в рабочее время — в течение нескольких минут, если в нерабочее время — на следующий рабочий день после 11:00.
В процессе продажи облигаций в Sense SuperApp клиенту для удобства отображается общий финансовый результат по сделке, позволяющий легко оценивать свои финансовые решения.
Основные параметры процесса продаж:
  • продажа облигаций происходит в валюте ценной бумаги — гривна, доллар или евро;
  • комиссия за продажу облигаций — отсутствует;
  • продать облигации в Sense SuperApp можно в том числе и те, которые были приобретены через Дію.
Напомним, в начале войны Sense Bank первым среди банков реализовал сервис покупки военных облигаций в мобильном приложении для поддержки ВСУ и экономики страны. Впоследствии регулятором были сняты ограничения на торговлю и обычными ОВГЗ, которые сразу стали доступны для покупки в Sense SuperApp.
Несмотря на непростые времена, Sense Bank продолжает постоянно улучшать сервисы инвестирования и предлагать клиентам одни из самых выгодных условий на рынке, соблюдая тренд НБУ по повышению процентных ставок по депозитам и улучшая сервис инвестиций в ОВГЗ. Подробнее ознакомиться с условиями можно на сайте банка https://sensebank.com.ua/deposits и https://sensebank.com.ua/vijskovi-obligacii
Чтобы воспользоваться предложениями банка, необходимо обновить Sense SuperApp до последней версии в App Store или Google Play.
Sense Bank — один из системно важных банков Украины со 132 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 58 тыс юридических лиц и 86 тыс ФЛП. В банке работает около 4 тыс. сотрудников.
По материалам:
Сенс Банк
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