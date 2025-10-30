ПАРТНЕРСКАЯ Sense Bank начал сотрудничество с Пенсионным фондом Украины в рамках программы «єОселя» Сегодня 10:40 — Кредит&Депозит

Sense Bank начал сотрудничество с Пенсионным фондом Украины в рамках государственной программы ипотечного кредитования «єОселя». Соглашение предусматривает предоставление гражданам дополнительной финансовой поддержки со стороны государства при оформлении ипотечных кредитов.

Сотрудничество осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Кабинета Министров № 998 от 13 августа 2025 года. Между Sense Bank и Пенсионным фондом заключен Договор о взаимодействии и Договор эскроу, что позволяет направлять средства государственной помощи на компенсацию части расходов заемщиков.

Государственная поддержка предоставляется внутренне перемещенным лицам и гражданам, зарегистрированным на прифронтовых территориях, которые не имеют жилья в собственности и не отчуждали его в течение последних трех лет.

По условиям программы предусмотрена компенсация:

до 70% собственного взноса (рассчитывается от первого взноса, который составляет не более 30% стоимости жилья)

70% ежемесячных платежей (по основному долгу и начисленным процентам) в течение первого года кредитования (но не более 150 тыс. грн)

до 40 тыс. грн на компенсацию расходов, связанных с оформлением ипотечного кредита.

Максимальная стоимость жилья, которое может быть приобретено в рамках программы, не должна превышать 2 млн грн, а собственный взнос должен составлять не менее 30%.

Для участия в программе необходимо подать заявку через приложение Дія, выбрать Sense Bank в качестве банка-партнера и обратиться в отделение банка для подачи бумажного заявления на получение государственной помощи. После положительного решения Пенсионного фонда банк принимает кредитное решение и обеспечивает перечисление средств помощи через эскроу-счет.

«Sense Bank системно и последовательно поддерживает государственные программы, направленные на повышение финансовой доступности жилья для украинцев. Это решение сочетает социальный эффект со стратегической целью нашего банка — помогать тем, кто больше всего нуждается в поддержке, и в то же время способствовать восстановлению страны и укреплению ее экономической устойчивости», — отметила Орыся Юзвишин, директор по развитию ипотечного кредитования Sense Bank.

В течение 2025 года Sense Bank выдал более 757 кредитов на сумму свыше 1,5 млрд грн в рамках программы «єОселя». В банке отмечают, что новый формат сотрудничества с Пенсионным фондом расширяет возможности граждан в приобретении собственного жилья.

