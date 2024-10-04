Sense Bank, Министерство экономикиФРП и Фонд энергоэффективности запускают совместный проект — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Sense Bank, Министерство экономикиФРП и Фонд энергоэффективности запускают совместный проект Сегодня 11:06 — Фондовый рынок

Sense Bank, Министерство экономикиФРП и Фонд энергоэффективности запускают совместный проект

Соответствующее сообщение появилось на сайте финучреждения. Так, в сообщении отмечается, что подписанный 3 октября совместный меморандум о сотрудничестве между учреждениями положит начало всеукраинскому образовательному проекту «Источник энергии». Этот проект направлен на информирование бизнеса, территориальных общин и ОСМД о всех существующих в Украине программах льготного кредитования инициатив по энергоэффективности.

В сообщении банкиров также отмечается, что в рамках проекта «Источник Энергии» участники проведут ряд мероприятий в регионах, во время которых представители Министерства экономики Украины, Фонда развития предпринимательства, Фонда энергоэффективности и Sense Bank расскажут о программах льготного кредитования энергетических проектов, а также механизмах их использования.

Алексей Ступак, председатель правления Sense Bank, отметил важность проекта «Источник Энергии».

«Трудно переоценить подписание столь значимого документа. Этим меморандумом мы запускаем общенациональную образовательную инициативу, которая призвана донести до украинцев: бизнеса, территориальных общин и ОСМД все доступные инструменты для повышения энергетической независимости. Для нас, как для государственного банка, крайне важно быть причастными к проекту «Источник энергии», — отметил Алексей Ступак.

«Энергетическая независимость Украины является приоритетом для правительства, поэтому важно повышать осведомленность малого и среднего бизнеса и общин по вопросам энергоэффективности. На первом этапе реализации проекта Министерство экономики совместно с партнерами организует серию тренингов для жилищно-строительных кооперативов, ОСМД, субъектов малого и среднего предпринимательства. Это станет, по сути, дорожной картой, как подать заявку на участие в государственных и банковских программах поддержки энергетики. Банки уже выдали кредитные линии на энергетическое оборудование на сумму более 2 млрд грн, из которых отобрано 1,7 млрд грн. Это дает возможность создать более 100 МВт новых мощностей в энергетике. Убеждена, что благодаря обучению эта цифра будет только расти», — отметила во время подписания Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины.

«Сегодня мы делаем шаг навстречу украинцам, которые хотят сделать свои дома энергоэффективными. Благодаря сотрудничеству с банковскими финансовыми учреждениями программа „ГринДим“ становится еще доступнее. Это значит, что большинство украинцев, проживающих в многоквартирных домах, смогут получить льготный кредит на установку альтернативных источников энергии, — комментирует Егор Фаренюк, директор Фонда энергоэффективности. — Для Фонда энергоэффективности особенно важно, что Министерство экономики способствует развитию доступных кредитов, ведь только совместными усилиями мы сможем помочь тысячам украинцев пережить крайне сложную зиму.»

«Источник Энергии» имеет важное значение для восстановления и экономического укрепления Украины. Благодаря таким инициативам украинцы могут снизить затраты на энергоносители и повысить энергетическую независимость.

«В настоящее время энергетическая стабильность и энергетическая независимость для каждого украинца являются залогом более обычной жизни и устойчивого развития предпринимательской деятельности. Мы рады быть частью совместной инициативы по повышению осведомленности нашей страны об энергоэффективных решениях и возможностях их льготного финансирования», — отметил Андрей Гапон, председатель правления Фонда развития предпринимательства.

Напомним, что утром 3 октября государственный Sense Bank объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с Фондом энергоэффективности.

Сенс Банк По материалам:

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