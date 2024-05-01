Сенат США принял закон о запрете на импорт российского урана — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сенат США принял закон о запрете на импорт российского урана

10
Сенат США принял закон о запрете на импорт российского урана
Сенат США принял закон о запрете на импорт российского урана
Сенат США проголосовал за проект закона о запрете импорта обогащенного урана из россии и передал его на подпись президенту Байдену.
Об этом сообщает Bloomberg.
Документ, который единогласно поддержали сенаторы, запрещает импорт обогащенного урана из рф через 90 дней после вступления закона в силу с возможностью временных исключений до января 2028 года.
Ранее Конгресс предусмотрел выделение 2,7 млрд долларов на развитие американской урановой отрасли при условии, что будут введены ограничения на импорт сырья из рф.
Палата представителей одобрила этот законопроект в декабре.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.