Сенат США принял закон о запрете на импорт российского урана — Finance.ua

Сенат США принял закон о запрете на импорт российского урана Сегодня 10:40

Сенат США принял закон о запрете на импорт российского урана

Сенат США проголосовал за проект закона о запрете импорта обогащенного урана из россии и передал его на подпись президенту Байдену.

Об этом сообщает Bloomberg.

Документ, который единогласно поддержали сенаторы, запрещает импорт обогащенного урана из рф через 90 дней после вступления закона в силу с возможностью временных исключений до января 2028 года.

Ранее Конгресс предусмотрел выделение 2,7 млрд долларов на развитие американской урановой отрасли при условии, что будут введены ограничения на импорт сырья из рф.

Палата представителей одобрила этот законопроект в декабре.

Економічна Правда По материалам:

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