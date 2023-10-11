Семейный спорткар: BMW готовят сверхмощный заряженный универсал (фото) — Finance.ua
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Семейный спорткар: BMW готовят сверхмощный заряженный универсал (фото)

Технологии&Авто
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Семейный спорткар: BMW готовят сверхмощный заряженный универсал (фото)
Семейный спорткар: BMW готовят сверхмощный заряженный универсал (фото)
Линейку BMW M3 должна пополнить новая сверхмощная версия CS Touring. Экстремальный спортивный универсал появится с 2025 года. Об этом сообщает сайт BMWBlog.
Универсал BMW M3 CS Touring будет доработан так же, как и аналогичный седан. Отдачу его 3,0-литровой турбошестерки увеличат до 550 л.с. и 650 Нм. Это позволит разгоняться до 100 км/ч примерно за 3,5 с и развивать 300 км/ч.
Кроме того, универсалу доработают ходовую. Модель будет доступна только с полным приводом.
Семейный спорткар: BMW готовят сверхмощный заряженный универсал (фото)
Новый BMW M3 CS Touring можно будет отличить от стандартной модели по карбоновому обвесу и спойлеру, а также по особым 19-дюймовым дискам. Автомобиль облегчат примерно на 35 кг.
Семейный спорткар: BMW готовят сверхмощный заряженный универсал (фото)
В отделке салона будут использованы карбон и алькантара. Впереди появятся спортивные ковшевидные сиденья (в стандартном универсале М3 они опции). Универсал BMW M3 CS Touring останется практичным семейным авто с просторным салоном и багажником объемом 500−1510 л.
Ожидается, что выпустят лимитированную серию из 2000 BMW M3 CS Touring. Цена универсала превысит $120 000.
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По материалам:
Фокус
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