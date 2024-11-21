Семейным врачам в Украине увеличат зарплату: подробности от Минздрава — Finance.ua
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Семейным врачам в Украине увеличат зарплату: подробности от Минздрава

Личные финансы
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Семейным врачам в Украине увеличат зарплату: подробности от Минздрава
Семейным врачам в Украине увеличат зарплату: подробности от Минздрава
Зарплаты для медиков определяет руководство больниц в зависимости от того, сколько денег медицинское учреждение получило за предоставленные услуги.
В следующем году семейные врачи смогут больше зарабатывать благодаря повышению капитационной ставки.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает «Общественное».
По словам министра здравоохранения, в бюджете на 2025 год предусмотрено увеличение капитационной ставки — суммы, которая выплачивается за медицинское обслуживание одного пациента. Этот показатель зависит от количества фактических обращений пациента к врачу. В настоящее время ставка составляет 786 гривен 65 копеек.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что согласно реформе, государство не фиксирует зарплату врачам. Размер оплаты труда определяется руководством медицинских учреждений в зависимости от объема финансов, полученных больницей за предоставленные услуги.
«Поэтому для нас есть 2 ключевых приоритета в системе. Эта система и реформа базировалась на ключевом человеке — это пациент, но мы не должны забыть в системе другого ключевого человека — это медработник», — подчеркнул Ляшко.
Министр не сообщил, на сколько будет увеличена капитационная ставка.
Напомним, что с 1 января 2025 года педагогические работники средних школ начнут получать ежемесячную доплату в размере 1 300 грн, а с 1 сентября сумма увеличится до 2 600 грн. Эти выплаты предусмотрены не только для учителей, но и для психологов, руководителей кружков и воспитателей ГПД.
По материалам:
Фокус
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