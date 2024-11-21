Семейным врачам в Украине увеличат зарплату: подробности от Минздрава — Finance.ua

Семейным врачам в Украине увеличат зарплату: подробности от Минздрава Сегодня 13:31 — Личные финансы

Семейным врачам в Украине увеличат зарплату: подробности от Минздрава

Зарплаты для медиков определяет руководство больниц в зависимости от того, сколько денег медицинское учреждение получило за предоставленные услуги.

В следующем году семейные врачи смогут больше зарабатывать благодаря повышению капитационной ставки.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает «Общественное».

По словам министра здравоохранения, в бюджете на 2025 год предусмотрено увеличение капитационной ставки — суммы, которая выплачивается за медицинское обслуживание одного пациента. Этот показатель зависит от количества фактических обращений пациента к врачу. В настоящее время ставка составляет 786 гривен 65 копеек.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко уточнил, что согласно реформе, государство не фиксирует зарплату врачам. Размер оплаты труда определяется руководством медицинских учреждений в зависимости от объема финансов, полученных больницей за предоставленные услуги.

«Поэтому для нас есть 2 ключевых приоритета в системе. Эта система и реформа базировалась на ключевом человеке — это пациент, но мы не должны забыть в системе другого ключевого человека — это медработник», — подчеркнул Ляшко.

Министр не сообщил, на сколько будет увеличена капитационная ставка.

Напомним, что с 1 января 2025 года педагогические работники средних школ начнут получать ежемесячную доплату в размере 1 300 грн, а с 1 сентября сумма увеличится до 2 600 грн. Эти выплаты предусмотрены не только для учителей, но и для психологов, руководителей кружков и воспитателей ГПД.

Фокус По материалам:

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