Семьям погибших в результате обстрела ТЦ в Кременчуге выплатят компенсации — Finance.ua

Семьям погибших в результате обстрела ТЦ в Кременчуге выплатят компенсации Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Власти Кременчуга приняли решение об увеличении материальной помощи семьям погибших в результате ракетного удара по ТЦ «Амстор». Родные получат по 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает в Facebook мэр города Виталий Малецкий.

«Увеличиваем в два раза помощь семьям погибших в ТЦ „Амстор“. Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всего Кременчугского общества с 50 000 до 100 000 грн каждой семье погибшего в этой страшной трагедии», — написал он.

Мэр также сообщил, что горсовет выделил средства на оплату захоронений всех погибших.

«Делаем все возможное, чтобы помочь семьям погибших. Кременчуг объединился, помогает и скорбит по погибшим», — отметил Малецкий.

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