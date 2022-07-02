Семьям погибших в результате обстрела ТЦ в Кременчуге выплатят компенсации — Finance.ua

Семьям погибших в результате обстрела ТЦ в Кременчуге выплатят компенсации
Власти Кременчуга приняли решение об увеличении материальной помощи семьям погибших в результате ракетного удара по ТЦ «Амстор». Родные получат по 100 тысяч гривен.
Об этом сообщает в Facebook мэр города Виталий Малецкий.
«Увеличиваем в два раза помощь семьям погибших в ТЦ „Амстор“. Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всего Кременчугского общества с 50 000 до 100 000 грн каждой семье погибшего в этой страшной трагедии», — написал он.
Мэр также сообщил, что горсовет выделил средства на оплату захоронений всех погибших.
«Делаем все возможное, чтобы помочь семьям погибших. Кременчуг объединился, помогает и скорбит по погибшим», — отметил Малецкий.
Поделиться новостью