Семьям погибших в результате обстрела ТЦ в Кременчуге выплатят компенсации — Finance.ua
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Семьям погибших в результате обстрела ТЦ в Кременчуге выплатят компенсации

Казна и Политика
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Власти Кременчуга приняли решение об увеличении материальной помощи семьям погибших в результате ракетного удара по ТЦ «Амстор». Родные получат по 100 тысяч гривен.
Об этом сообщает в Facebook мэр города Виталий Малецкий.
«Увеличиваем в два раза помощь семьям погибших в ТЦ „Амстор“. Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всего Кременчугского общества с 50 000 до 100 000 грн каждой семье погибшего в этой страшной трагедии», — написал он.
Мэр также сообщил, что горсовет выделил средства на оплату захоронений всех погибших.
«Делаем все возможное, чтобы помочь семьям погибших. Кременчуг объединился, помогает и скорбит по погибшим», — отметил Малецкий.
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По материалам:
РБК-Україна
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