Семь брокеров включены в реестр страховых посредников — Finance.ua
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Семь брокеров включены в реестр страховых посредников

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Национальный банк Украины включил в Реестр страховых посредников семь страховых и/или перестраховочных брокеров в соответствии с поданными ими электронными заявками, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В реестр включены следующие учреждения:
  • ООО «Брокертим;
  • ООО «Европ Иншуранс брокер»;
  • ООО «Тугато-Украина»;
  • ООО «Страховой брокер Консорис»;
  • ООО «Страховой брокер «Мальована»;
  • ООО «Страховой брокер «Эрида»;
  • ООО «СБ Мономах».
Кроме того, руководствуясь подпунктом 3 пункта 11 постановления Правления Национального банка Украины от 03.01.2025 № 2 «Об утверждении Положения об авторизации страховых посредников и условиях осуществления деятельности по реализации страховых и/или перестраховочных продуктов», Национальный банк исключил указанных брокеров из Государственного реестра страховых и перестраховочных брокеров и аннулировал свидетельства о включении их в ГРСБ.
По материалам:
Banker.ua
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