Семь брокеров включены в реестр страховых посредников — Finance.ua

Семь брокеров включены в реестр страховых посредников Сегодня 07:40

Национальный банк Украины включил в Реестр страховых посредников семь страховых и/или перестраховочных брокеров в соответствии с поданными ими электронными заявками, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В реестр включены следующие учреждения:

ООО «Брокертим;

ООО «Европ Иншуранс брокер»;

ООО «Тугато-Украина»;

ООО «Страховой брокер Консорис»;

ООО «Страховой брокер «Мальована»;

ООО «Страховой брокер «Эрида»;

ООО «СБ Мономах».

Кроме того, руководствуясь подпунктом 3 пункта 11 постановления Правления Национального банка Украины от 03.01.2025 № 2 «Об утверждении Положения об авторизации страховых посредников и условиях осуществления деятельности по реализации страховых и/или перестраховочных продуктов», Национальный банк исключил указанных брокеров из Государственного реестра страховых и перестраховочных брокеров и аннулировал свидетельства о включении их в ГРСБ.

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