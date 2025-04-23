Семь брокеров включены в реестр страховых посредников — Finance.ua

Семь брокеров включены в реестр страховых посредников
Национальный банк Украины включил в Реестр страховых посредников семь страховых и/или перестраховочных брокеров в соответствии с поданными ими электронными заявками, передает Banker.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В реестр включены следующие учреждения:
- ООО «Брокертим;
- ООО «Европ Иншуранс брокер»;
- ООО «Тугато-Украина»;
- ООО «Страховой брокер Консорис»;
- ООО «Страховой брокер «Мальована»;
- ООО «Страховой брокер «Эрида»;
- ООО «СБ Мономах».
Кроме того, руководствуясь подпунктом 3 пункта 11 постановления Правления Национального банка Украины от 03.01.2025 № 2 «Об утверждении Положения об авторизации страховых посредников и условиях осуществления деятельности по реализации страховых и/или перестраховочных продуктов», Национальный банк исключил указанных брокеров из Государственного реестра страховых и перестраховочных брокеров и аннулировал свидетельства о включении их в ГРСБ.
Поделиться новостью