Баржи, тамагочи и расходы на семью: что покупают банкиры
Мы привыкли видеть банкиров в строгих костюмах и с аналитическими отчетами в руках. Но что скрывается за цифрами? На ежегодной премии FinAwards мы устроили настоящий допрос топовым финансистам и инвесторам Украины.
В новом видео рассказываем, на что на самом деле тратят деньги те, кто ими управляет.
Неудачные покупки
Инвестор и соучредитель УкрИнвестКлуба Дмитрий Карпиловский упомянул о покупке баржи, которую он планировал использовать для экспорта агропродукции, но идея не реализовалась из-за войны.
Президент Ассоциации банков Украины Сергей Наумов рассказал о неудачной инвестиции в земельный участок, на котором так и не удалось построить дом.
Среди более неожиданных воспоминаний — директор по инновациям Алексей Рубан вспомнил тамагочи, как одну из первых покупок в детстве.
На что потратили первую зарплату
Финансисты также поделились, как тратили первые заработки.
Дмитрий Карпиловский отметил, что получил свою первую зарплату в Германии в размере 600 евро. Денежные средства он потратил на обычные потребительские вещи.
Сергей Наумов рассказал, что первые заработанные деньги потратил на семью.
