Село в Швеции заплатит семьям 900 евро за переезд — Finance.ua

Село в Швеции заплатит семьям 900 евро за переезд Сегодня 18:10 — Мир

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Небольшой город на севере Швеции предлагает финансовые стимулы семьям, которые решат переехать туда.

Glommersträsk в Лапландии является убежищем для любителей природы и спорта на открытом воздухе.

Но в последние десятилетия его население резко сократилось, особенно мало детей школьного возраста. Поэтому власти испытывают схему репопуляции, широко используемую в других европейских странах, таких как Италия и Испания, пишет Euronews.

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В 1950 году население Glommersträsk составляло около 1000 человек. Сейчас же в городке проживает всего 200 человек. При этом только 23 — дети, достигшие возраста для посещения начальной школы.

Местный совет предусматривает, что если учащиеся начальной школы уменьшится до 25, его могут закрыть. В таком случае учеников перевезут в ближайшую школу примерно в 40 километрах.

Средняя школа Glommersträsk закрыла свои двери в 2009 году после того, как в 2007 году количество учащихся сократилось до 18.

Власти решили платить за переезд в Glommersträsk

Теперь местная организация пытается спасти начальную школу и восстановить город с помощью финансовых стимулов.

Glommersbygdens Framtid, что переводится как «Будущее Гломмерсбигдена» и относится к местности, предлагает денежное пособие в размере 10 000 крон (примерно 875 евро) первым 5 семьям, которые туда переедут.

Чтобы получить право на участие, семьи должны иметь детей младшего школьного возраста — от 6 до 15 лет — и посещать местную школу Parkskolan в течение минимум одного учебного года.

Группа Glommersbygdens Framtid говорит, что семьям поможет найти жилье и составит список возможностей трудоустройства в этом районе.

Граждане стран, не входящих в ЕС, могут подать заявку, но сначала должны получить вид на жительство в Швеции.

В разговоре со шведской газетой Dagens Nyheter (DN) представитель Glommersbygdens Framtid назвал Glommersträsk «безопасным местом, где ваши дети могут расти в приятном сообществе», добавив, что денежная схема — это «шанс всей жизни».

Телеканал новин 24 По материалам:

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