Сегодня возобновится автомобильное сообщение Чернигова с Киевом — Finance.ua

В понедельник, 4 апреля, с 10:00 будет возобновлено сообщение из Чернигова в Киев по трассе на Гончаровское (старая киевская дорога).
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.
«Движение будет осуществляться в обе стороны. Но ожидаем, что возможные задержки с движением, местами придется ждать в очереди», — отметил он.
По словам Чауса, будет действовать ограничение по весу — до 5 тонн. Грузы с большим весом пропускать не будут.
«Обращаем внимание всех жителей Чернигова, и тех, кто хочет вернуться в город: это не полноценная дорога (как наша киевская трасса). Просим в первые дни воздержаться от массового движения в автомобилях. Это помешает доставке в город ожидаемой помощи и важных грузов», — подчеркнул глава ОВА.