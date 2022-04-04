Сегодня возобновится автомобильное сообщение Чернигова с Киевом — Finance.ua

Сегодня возобновится автомобильное сообщение Чернигова с Киевом

Сегодня 11:33 — Казна и Политика

В понедельник, 4 апреля, с 10:00 будет возобновлено сообщение из Чернигова в Киев по трассе на Гончаровское (старая киевская дорога).

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

«Движение будет осуществляться в обе стороны. Но ожидаем, что возможные задержки с движением, местами придется ждать в очереди», — отметил он.

По словам Чауса, будет действовать ограничение по весу — до 5 тонн. Грузы с большим весом пропускать не будут.

«Обращаем внимание всех жителей Чернигова, и тех, кто хочет вернуться в город: это не полноценная дорога (как наша киевская трасса). Просим в первые дни воздержаться от массового движения в автомобилях. Это помешает доставке в город ожидаемой помощи и важных грузов», — подчеркнул глава ОВА.

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