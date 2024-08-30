Сегодня в Киеве открыли новую развязку на Оболони (фото) — Finance.ua
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Сегодня в Киеве открыли новую развязку на Оболони (фото)

Казна и Политика
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Сегодня в Киеве открыли новую развязку на Оболони (фото)
Сегодня в Киеве открыли новую развязку на Оболони (фото)
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, сегодня открыли движение по съездам и заездам на новый путепровод на пересечении улиц Полярной и Богатырской.
О сказано на его странице.
«Проезд по возведенному путепроводу, напомню, был возможен с мая. С сегодняшнего дня автотранспорт и троллейбусы движутся уже по полноценному новому разъезду. Как мы обещали завершить к осени и сделать это! На объекте обустроили 5 прогонов, тротуары и велодорожки. Вскоре завершат все работы по благоустройству территории.»,
написал мэр.

Напомним, Кличко рассказывал, какие мосты в Киеве находятся в аварийном состоянии. Это мост Патона и мост Метро. Обновление последнего власти планировали начать в 2024 году.

Справка Finance.ua:

  • Правительство создало комиссию для проверки состояния мостов в Украине, чтобы выяснить реальное техническое состояние сооружений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры. Ранее Совет национальной безопасности и обороны на заседании 23 июня поручил создать комиссию по проверке состояния всех мостов в Украине.
  • В Украине насчитывается около 28,5 тысяч автомобильных и железнодорожных мостов;
  • По данным профильного научно-исследовательского института «ГосдорНИИ» — средний возраст большинства автомобильных мостов — более 60 лет, более 30% мостов в критическом состоянии. Около 350 разрушены или повреждены в результате боевых действий.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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